Посольство Соединенных Штатов в Киеве предупредило об угрозе масштабной атаки в течение суток

Национальная безопасность
Читати українською
Посольство США предупреждает о возможной нанесении россией масштабного воздушного удара по Украине в ближайшие сутки.
vechirniy.kyiv.ua

Посольство США в Украине обнародовало предупреждение об угрозе возможной масштабной воздушной российской атаки, которая может произойти в течение ближайших суток.

Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.

Крупнейшие ракетно-дроновые атаки рф в 2025 годуВ течение 2025 года рекордное количество дронов рф запустила в сентябре – более 800, а ракет – в апреле (70). Подробнее о самых массированных атака за год – на инфографике.

«Посольство США в Киеве получило информацию о потенциально масштабном воздушном ударе, который может произойти в любой момент в течение ближайших 24 часов. Посольство, как обычно, рекомендует гражданам США быть готовыми немедленно укрыться в случае объявления воздушной тревоги», – говорится в сообщении.

При этом посольство призывает также иметь запас воды, еды и лекарств, следить за новостями и четко выполнять указания органов власти и спасателей.

Как известно, накануне президент Владимир Зеленский заявил о возможной подготовке россиянами удара с применением «Орешника» по Украине и, в частности, по Киеву.

Напомним, в ночь на субботу, 23 мая, российские войска совершили атаку по территории Украины, применив 124 беспилотника различных типов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
Посол США Посольство Атака Посольство США в Украине Обстрел Ракетный террор россии
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

Одна из стран ЕС запретила въезд министру нацбезопасности Израиля Бен-Гвиру
Посольство Соединенных Штатов в Киеве предупредило об угрозе масштабной атаки в течение суток
Иран и США находятся на завершающей стадии рамочного соглашения о перемирии – Рубио
Зеленский заявил, что россияне могут готовить удар «Орешником» по Украине
В Новгороде-Северском дрон атаковал авто патрульных, ранены правоохранители
На Хмельнитчине в результате ДТП погиб подросток, среди пострадавших есть дети
Британия хочет создать единый рынок товаров с ЕС – BBC
ВСУ нанесли новый удар по российскому фрегату «Адмирал Эссен» в Новороссийске
Террорист КСИР планировал убить дочь Трампа Иванку из-за смерти Сулеймани
Удар по похоронной процессии в Сумах: стало известно о погибшем
Больше новостей