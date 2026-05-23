Посольство Соединенных Штатов в Киеве предупредило об угрозе масштабной атаки в течение суток

Посольство США в Украине обнародовало предупреждение об угрозе возможной масштабной воздушной российской атаки, которая может произойти в течение ближайших суток.

Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.

30 декабря 2025, 17:12 Крупнейшие ракетно-дроновые атаки рф в 2025 году В течение 2025 года рекордное количество дронов рф запустила в сентябре – более 800, а ракет – в апреле (70). Подробнее о самых массированных атака за год – на инфографике.

«Посольство США в Киеве получило информацию о потенциально масштабном воздушном ударе, который может произойти в любой момент в течение ближайших 24 часов. Посольство, как обычно, рекомендует гражданам США быть готовыми немедленно укрыться в случае объявления воздушной тревоги», – говорится в сообщении.

При этом посольство призывает также иметь запас воды, еды и лекарств, следить за новостями и четко выполнять указания органов власти и спасателей.

Как известно, накануне президент Владимир Зеленский заявил о возможной подготовке россиянами удара с применением «Орешника» по Украине и, в частности, по Киеву.

Напомним, в ночь на субботу, 23 мая, российские войска совершили атаку по территории Украины, применив 124 беспилотника различных типов.

