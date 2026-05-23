Посольство Соединенных Штатов в Киеве предупредило об угрозе масштабной атаки в течение суток

Посольство США в Украине обнародовало предупреждение об угрозе возможной масштабной воздушной российской атаки, которая может произойти в течение ближайших суток.
Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.
«Посольство США в Киеве получило информацию о потенциально масштабном воздушном ударе, который может произойти в любой момент в течение ближайших 24 часов. Посольство, как обычно, рекомендует гражданам США быть готовыми немедленно укрыться в случае объявления воздушной тревоги», – говорится в сообщении.
При этом посольство призывает также иметь запас воды, еды и лекарств, следить за новостями и четко выполнять указания органов власти и спасателей.
Как известно, накануне президент Владимир Зеленский заявил о возможной подготовке россиянами удара с применением «Орешника» по Украине и, в частности, по Киеву.
Напомним, в ночь на субботу, 23 мая, российские войска совершили атаку по территории Украины, применив 124 беспилотника различных типов.
Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».
Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.
ЧИТАЙТЕ В TELEGRAMсамое важное от «Слово и дело»