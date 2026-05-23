Российский дрон ударил по траурной колонне на окраине Сум

В субботу, 23 мая, в Сумах российский беспилотник атаковал траурную колонну на окраине города.

Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации в Telegram.

В публикации говорится, что в результате удара пострадали люди. Всем пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь. Предварительно, один человек находится в тяжелом состоянии.

«Циничная атака. Сегодня российский дрон атаковал траурную колонну на окраине Сум. Пострадали люди. Всем оказывают необходимую медицинскую помощь. Предварительно, один человек – в тяжелом состоянии», – пишут в ОВА.

В настоящее время продолжается уточнение всех обстоятельств инцидента и последствий атаки.

Начальник ГВА Сергей Кривошеенко уточнил, что удар нанесли FPV-дроном, предварительно на оптоволокне. Ранения получили четыре человека.

«Сегодня вражеским FPV-дроном, предварительно на оптоволокне, нанесен удар по похоронной процессии, которая двигалась на одно из городских кладбищ. В результате попадания в проезжую часть, рядом с автобусом, 4 человека получили ранения. На данный момент все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения», – отметил Кривошеенко.

Напомним, вечером 22 мая в результате российского обстрела в Александровке Донецкой области повреждена пожарно-спасательная часть. В Полтаве после российских ударов возник пожар в административном здании.

Всего в ночь на субботу, 23 мая, российский войска совершили атаку по территории Украины, применив 124 беспилотника различных типов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.