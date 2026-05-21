Оккупанты ударили по жилому сектору Сум, есть пострадавшие

В четверг, 21 мая, российские войска ударили по жилому сектору города Сумы. Пострадали по меньшей мере шесть гражданских – двое из них находятся в тяжелом состоянии.
В четверг, 21 мая, российские оккупационные войска атаковали жилой район города Сумы, в результате чего пострадали по меньшей мере шесть человек.

Об этом сообщают глава ОВА Олег Григоров и глава Сумской ГВА Сергей Кривошеенко.

По данным руководителя области, в Сумах зафиксировано попадание в жилом секторе Ковпаковского района.

В то же время, Кривошеенко уточнил, что в результате сегодняшней атаки на Сумы травмированы шесть человек.

«Двое мужчин 70 и 71 лет в тяжелом состоянии находятся в больнице. Еще один 30-летний мужчина госпитализирован в состоянии средней тяжести. Также 81-летняя женщина получила ранения», – написал глава МВА.

Согласно его словам, еще один пострадавший мужчина и 71-летняя женщина получили медицинскую помощь на месте.

Как известно, в четверг, 21 мая, российские войска ударили беспилотниками по Новгород-Северскому району на Черниговщине. В результате атаки один человек погиб, еще двое пострадали.

Напомним, оккупационная армия рф в среду, 20 мая, совершила около 30 атак на Днепропетровскую область с применением авиабомб и беспилотников. В результате обстрелов погиб один человек, еще двое получили ранения.

Также как известно, в ночь на 20 мая российские оккупационные войска ударили беспилотниками по городу Конотоп, попав в жилую многоэтажку. Есть жертва, еще 11 человек получили травмы и ранения.

