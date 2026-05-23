Россияне атаковали дронами гражданские авто в Херсоне и Харьковской области: есть погибшие

В Херсоне российский дрон атаковал гражданский автомобиль в Центральном районе, а в Харьковской области FPV-дрон попал в легковушку на дороге между селами.
Иллюстративное фото / Нацполиция

Российские военные атаковали беспилотниками гражданские автомобили в Центральном районе Херсона и в Харьковской области. В результате ударов погибли два человека, еще двое получили ранения.

Об этом сообщили в Херсонской городской администрации и Харьковской областной прокуратуре.

В Центральном районе Херсона около 7:45 российские военные атаковали с беспилотника гражданский автомобиль. Пострадал 62-летний водитель.

У мужчины диагностировали взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы, контузию, а также осколочные ранения лица. Его доставили в больницу в состоянии средней тяжести и оказали необходимую помощь.

В Харьковской области россияне атаковали FPV-дроном легковой гражданский автомобиль на дороге между селами Гороховатка и Мирное Изюмского района.

В результате удара 48-летний мужчина получил ранения, несовместимые с жизнью. Также была ранена 41-летняя женщина. Ее доставили в больницу, однако она умерла.

Еще одна 42-летняя женщина получила ранения и находится под наблюдением медиков.

Напомним, вечером 22 мая в результате российского обстрела в Александровке Донецкой области была повреждена пожарно-спасательная часть. В Полтаве после российских ударов возник пожар в административном здании.

В ночь на субботу, 23 мая, российские войска атаковали территорию Украины, применив 124 беспилотника разных типов.

