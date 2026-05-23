В Сумах возросло количество пострадавших в результате удара по похоронной процессии

В результате российского удара по траурной колонне на окраине города в субботу, 23 мая, известно уже о 14 пострадавших. Кроме того, в результате другого обстрела города пострадали четверо гражданских, среди них – несовершеннолетняя.

Об этом сообщает пресс-служба Сумской ГВА.

«В результате сегодняшнего вражеского удара по похоронной процессии в больницу доставлены 15 травмированных человек. Всем оказана квалифицированная медицинская помощь в условиях стационара. К сожалению, из-за полученных тяжелых ранений один мужчина умер. Еще один находится в реанимационном отделении», – говорится в сообщении.

Как отмечается, двое травмированных были госпитализированы в больницу, а 11 человек находятся на амбулаторном лечении.

По данным ГВА, позже 16-летняя девушка получила ранения в результате удара FPV-дрона на окраине Сум. Пострадавшая находилась на остановке общественного транспорта, она госпитализирована.

Кроме этого, сегодня вечером в парковой зоне города во время сбивания вражеского беспилотника пострадали три человека – все они доставлены в больницу.

Как известно, в Сумах в больнице умер мужчина, получивший сверхтяжелые ранения в результате российского удара по траурной колонне на окраине города 23 мая. Российские войска нанесли удар FPV-дроном, предварительно на оптоволокне, по похоронной процессии, которая двигалась на одно из городских кладбищ.

Ранее сообщалось, что в результате попадания в проезжую часть, рядом с автобусом, 4 человека получили ранения.

Напомним, в субботу, 23 мая, российские оккупационные войска дважды атаковали Балаклею на Харьковщине. Количество раненых в результате обстрела города достигло девяти человек.

