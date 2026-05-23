Удар по похоронной процессии в Сумах: стало известно о погибшем

В Сумах в больнице умер мужчина, получивший сверхтяжелые ранения в результате российского удара по траурной колонне на окраине города в субботу, 23 мая.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров.

По его словам, медики сделали все возможное, чтобы спасти жизнь пострадавшего, однако полученные ранения оказались несовместимыми с жизнью.

В настоящее время продолжается установление личности погибшего.

Напомним, российские войска нанесли удар FPV-дроном, предварительно на оптоволокне, по похоронной процессии, которая двигалась на одно из городских кладбищ. Ранее сообщалось, что в результате попадания в проезжую часть, рядом с автобусом, 4 человека получили ранения.

Также 23 мая оккупанты атаковали беспилотниками гражданские автомобили в Центральном районе Херсона и на Харьковщине. В результате ударов погибли два человека, еще двое получили ранения.

