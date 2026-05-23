Британия хочет создать единый рынок товаров с ЕС – BBC

Британские чиновники предложили создать единый рынок торговли товарами с Европейским Союзом в рамках следующего этапа перезагрузки отношений после Brexit.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на представителей отрасли, которых проинформировали об этой инициативе.

ЕС требует от Великобритании ежегодных взносов в бюджет для «перезагрузки» отношений – СМИ Европейский Союз настаивает, что расширение экономического сотрудничества с Великобританией после Brexit возможно только при условии регулярных ежегодных взносов в бюджеты ЕС.

По словам собеседников издания, пока идея не получила дальнейшего развития из-за скептического отношения со стороны Евросоюза. Основное внимание сейчас сосредоточено на деталях текущих переговоров по торговле продуктами питания, сельскохозяйственной продукцией и энергоносителями.

В то же время такое предложение свидетельствует о значительно более высоких амбициях Лондона относительно более тесных экономических отношений с ЕС после Brexit. Ожидается, что этот вопрос может стать частью подготовки к саммиту ЕС-Британия, который должен состояться в июле.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и министр финансов Рейчел Ривз публично выступают за углубление экономического сотрудничества с Евросоюзом на следующем этапе переговоров.

По данным BBC, британские чиновники хотят сделать повестку будущего саммита значительно более амбициозной. Один из вариантов предусматривает беспрепятственную торговлю всеми товарами в рамках единого рынка между Великобританией и ЕС.

Представитель Европейской комиссии отказался комментировать британское предложение. В то же время он заявил, что в ЕС видят возможности для углубления сотрудничества в сфере промышленной обороны, в частности на фоне желания Лондона вести переговоры по кредиту Украине.

В британском правительстве не подтвердили подробности переговоров, но признали, что в последние месяцы Евросоюзу предложили ряд вариантов, а переговоры продолжаются.

Напомним, в декабре 2020 года Лондон и Брюссель подписали соглашение по Brexit.

