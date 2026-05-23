Британия хочет создать единый рынок товаров с ЕС – BBC

Британские чиновники предложили создать единый рынок торговли товарами с Европейским Союзом в рамках следующего этапа перезагрузки отношений после Brexit.
Об этом сообщает BBC со ссылкой на представителей отрасли, которых проинформировали об этой инициативе.
По словам собеседников издания, пока идея не получила дальнейшего развития из-за скептического отношения со стороны Евросоюза. Основное внимание сейчас сосредоточено на деталях текущих переговоров по торговле продуктами питания, сельскохозяйственной продукцией и энергоносителями.
В то же время такое предложение свидетельствует о значительно более высоких амбициях Лондона относительно более тесных экономических отношений с ЕС после Brexit. Ожидается, что этот вопрос может стать частью подготовки к саммиту ЕС-Британия, который должен состояться в июле.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и министр финансов Рейчел Ривз публично выступают за углубление экономического сотрудничества с Евросоюзом на следующем этапе переговоров.
По данным BBC, британские чиновники хотят сделать повестку будущего саммита значительно более амбициозной. Один из вариантов предусматривает беспрепятственную торговлю всеми товарами в рамках единого рынка между Великобританией и ЕС.
Представитель Европейской комиссии отказался комментировать британское предложение. В то же время он заявил, что в ЕС видят возможности для углубления сотрудничества в сфере промышленной обороны, в частности на фоне желания Лондона вести переговоры по кредиту Украине.
В британском правительстве не подтвердили подробности переговоров, но признали, что в последние месяцы Евросоюзу предложили ряд вариантов, а переговоры продолжаются.
Напомним, в декабре 2020 года Лондон и Брюссель подписали соглашение по Brexit.
В мае 2026 года сообщалось, что Европейский Союз требует от Великобритании согласиться на регулярные ежегодные взносы в бюджет ЕС как условие для углубления экономического сотрудничества и «перезагрузки» отношений.
