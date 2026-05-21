Атака на Днепр: количество пострадавших продолжает расти, среди них есть дети

В Днепре количество раненых в результате российской атаки возросло до 19 человек. В частности, среди пострадавших – трое детей.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

«До 19 возросло количество раненых из-за атаки россиян на Днепр. Среди них трое детей», – написал Ганжа.

Согласно его словам, 6-летний мальчик и 9-месячная девочка после оказания медицинской помощи будут лечиться амбулаторно, а 13-летний мальчик был госпитализирован.

Кроме того, сейчас в больнице находятся и семеро взрослых, пострадавших во время сегодняшней атаки на город.

В то же время, городской голова Днепра Борис Филатов уточнил, что в результате российской атаки в городе повреждены восемь домов и кафе.

«В результате атаки в Днепре пострадали в общей сложности 8 домов. Зацепило также местные кафе и около двух десятков частных автомобилей. Разбито в общей сложности почти 300 окон», – говорится в сообщении.

По данным мэра Днепра, в четырехэтажном жилом доме разрушена крыша сразу над двумя подъездами.

Как известно, российская армия вечером, 21 мая, атаковала город Днепр. Удар пришелся по двум многоэтажкам, где вспыхнул пожар. Ранее сообщалось о 15 пострадавших. Всего за сегодня в результате российских обстрелов в Днепропетровской области получили ранения 17 человек.

Напомним, также сегодня российские оккупационные войска атаковали жилой район города Сумы, в результате чего пострадали по меньшей мере шесть человек. Зафиксировано попадание в жилом секторе Ковпаковского района.

А вечером россияне нанесли авиаудар ФАБами по Дружковке Донецкой области. Там погибли по меньшей мере четверо мирных жителей, а еще пятеро получили ранения.

