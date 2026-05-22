Войска рф атаковали гражданский транспорт в Марганце, есть пострадавшие

Оккупационная армия россии в пятницу, 22 мая, нанесла удар по городу Марганец Днепропетровской области. В результате атаки есть много пострадавших.

Об этом сообщил руководитель ОВА Александр Ганжа.

По данным местных властей, удар был нанесен FPV-дроном, который взорвался рядом со служебным автомобилем, в котором находились работники одного из местных предприятий.

В общей сложности ранения получили 13 человек. Четверо из них госпитализированы, их состояние врачи оценивают как средней тяжести.

Напомним, вечером 21 мая российская армия атаковала город Днепр. Удар пришелся по двум многоэтажкам, где вспыхнул пожар, пострадали 19 человек.

Также сообщалось, что россияне нанесли авиаудар ФАБами по Дружковке, есть погибшие и раненые.

