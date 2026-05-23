В Минэкономики назвали количество забронированных от мобилизации работников в Украине

По состоянию на 23 мая количество забронированных от мобилизации работников находится на уровне более 1,3 миллиона украинцев.

Об этом министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев заявил в эфире телемарафона.

«Количество забронированных сейчас составляет более 1,3 миллиона. В течение последних нескольких лет оно колеблется от где-то 1,1 миллиона до 1 млн 300 тысяч. В этих параметрах система бронирования уже работает несколько лет и в этих параметрах она будет работать и дальше», – заявил министр.

При этом, по словам Соболева, сейчас ведомство работает с Министерством обороны, чтобы привлечь в экономику и на нужды Сил обороны еще около двух миллионов людей, которые не обновили свои военно-учетные данные.

«Потому что во время военного положения, как сегодня, человек должен либо работать, либо воевать. Поэтому мы ищем с ними варианты, и какие процедуры упростить, и что сделать для того, чтобы ввести людей либо в экономику, либо в Силы обороны», – добавил глава Минэкономики.

В то же время, министр экономики отметил, что в новых условиях компании должны пройти повторное подтверждение статуса критически важных предприятий. По его словам, в случае, если эти предприятия не будут соответствовать обновленным критериям, они могут потерять этот статус и право бронировать собственных работников.

Соболев подчеркнул, что в июне центральные органы власти и областные администрации планируют пересмотреть критерии определения таких предприятий.

Как известно, в Украине в середине июня начнут действовать новые правила бронирования военнообязанных работников, работающих по совместительству. Отныне такие лица будут учитываться в квоте бронирования только на одном предприятии.

Напомним, теперь для подтверждения критичности предприятия и бронирования работников средняя зарплата должна составлять не менее трех минимальных – 25 941 грн.

Также некоторым предприятиям упростили продление бронирования работников. Новый механизм должен сократить время оформления документов и помочь избежать перерывов в работе предприятий, важных для обороноспособности страны.

Кроме этого, в Минобороны перечислили случаи, при которых отсрочка от мобилизации для военнообязанных в «Резерв+» будет продлеваться автоматически. Всего таких – 22 случая.

