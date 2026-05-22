Схема на 36 миллионов: НАБУ и САП вручили подозрение эксглаве Госрезерва

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении бывшему руководителю Государственного агентства резерва и еще трем фигурантам по делу о масштабном завладении средствами государственного предприятия.

Об этом сообщила пресс-служба САП.

По данным следствия, речь идет о схеме, по которой государству нанесли около 36 млн грн ущерба. Правоохранители установили, что осенью 2022 года участники схемы организовали механизм незаконного заработка на складских помещениях госпредприятия. Чиновники заключали фиктивные договоры с подконтрольными частными компаниями и вносили ложные данные в акты приема-передачи. В документах указывались значительно меньшие площади складов, чем тем, которые использовались фактически.

В дальнейшем эти компании сдавали помещение в аренду бизнесу уже по реальным площадям, а полученные средства обналичивали и распределяли между участниками схемы.

Кроме экс-главы Госрезерва, подозрения получили бывший заместитель директора госпредприятия, организатор сделки и его пособник. Всем инкриминируется завладение имуществом в особо крупных размерах по ч. 5 ст. 191 УК Украины.

«Отметим, что организатор преступной схемы был задержан при попытке пересечь государственную границу. Суд применил к нему меру пресечения в виде содержания под стражей. Следствие продолжается», – указали в САП.

