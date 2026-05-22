Суд рассмотрит иск об активах чиновницы управления налоговой Львовщины

Высший антикоррупционный суд принял к рассмотрению иск Специализированной антикоррупционной прокуратуры о конфискации активов заместителя начальника управления по вопросам выявления и обработки налоговых рисков Главного управления Государственной налоговой службы во Львовской области Натальи Жолудевой.

Такое решение 18 мая принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, прокурор САП подал иск к чиновнику налоговой ГУ ГНС Львовщины Наталье Жолудевой. В 2022 году Жолудева приобрела земельный участок площадью 5350 кв. м в селе Зубра, что в пригороде Львова. Одновременно, по данным Государственного бюро расследований, уже на тот момент на самом участке уже размещался дом общей площадью 136,1 квадратных метра, хотя само жилье должностное лицо налоговой задекларировало только в 2024 году. Это также подтверждается спутниковыми снимками земельного участка.

По мнению прокурора САП, минимальная стоимость указанного имущества должна составлять почти 6,8 млн грн. Сама Жолудева отмечала, что купила землю за 105 100 грн, что, как считает САП, значительно ниже рыночной стоимости. Землю приобрели на территории коттеджного городка TERRA SOLIS. По данным САП, у Жолудева и ее мужа не было соответствующих активов для приобретения недвижимости и поэтому планируется подача гражданского иска о конфискации.

«Принять к рассмотрению и открыть производство в деле по исковому заявлению Специализированной антикоррупционной прокуратуры к (Жолудеву Владимиру Георгиевичу и Жолудевой Наталье Ярославне – ред.) о признании необоснованными активов и их взыскании в доход государства. Назначить подготовительное судебное заседание на 09:00 22 июня 2026 года в зале судебных заседаний ВАКС», – говорится в решении.

Напомним, САП просит конфисковать активы бывшего чиновника Днепропетровской областной государственной администрации умершего Андрея Коломойца, который умер. Как указывал прокурор, он приобрел в собственность активы на 19,11 млн грн. Речь шла о: недостроенном доме; две квартиры и ремонт; еще ремонтные работы в помещениях; два машиноместа; имущественные права на помещение и квартиру; нежилое помещение; два автомобиля MERCEDES-BENZ GLS 400 2017 года выпуска и VOLKSWAGEN BEETLE 2005 года выпуска.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.