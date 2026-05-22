Через три месяца в Европе может закончиться газ – аналитики Equinor

Через 30-90 дней у Европы могут фактически закончиться запасы газа, если не будет восстановлено судоходство в Ормузском проливе. Уже сейчас запасы достигают критически низкого уровня.
Об этом заявили аналитики норвежской энергетической компании Equinor в своем отчете, сообщает Reuters.
По подсчетам Gas Infrastructure Europe, газовые хранилища по всей Европе сейчас заполнены чуть более чем на 35%. А это ниже сезонной нормы, которая составляет около 50%.
Аналитики говорят, что для того, чтобы обезопасить себя и достичь установленной ЕС цели хранения в 90% в период с октября по начало декабря, Европа должна создать газовый буфер в течение лета в северном полушарии. Однако этот план существенно осложняет война на Ближнем Востоке и блокада Ормуза.
«Если война закончится завтра и движение через пролив быстро восстановится, мы сможем достичь приемлемого, хотя и ограниченного, уровня запасов в 75%, но если блокада продлится от одного до трех месяцев, ситуация может стать критической», – заявила старший вице-президент компании Equinor.
Также в отчете моделируется сценарий, при котором Европе придется искать альтернативные источники поставок в условиях жесткой конкуренции с Азией за ограниченные объемы СПГ на мировом рынке. Это неизбежно приведет к стремительному скачку цен и необходимости принудительного сокращения потребления газа промышленностью.
В то же время аналитики отмечают, что сейчас подземные хранилища газа в Европе относительно заполнены благодаря мягким зимам, что дает региону определенный запас прочности, которого хватит на случай краткосрочных геополитических шоков.
Как известно, стратегический Ормузский пролив заблокирован уже почти 3 месяца из-за войны США, Ирана и Израиля. Несмотря на то, что отдельные суда проходят через него благодаря прямым договоренностям с иранской стороной, полноценный трафик в регионе остается невозможным.
Напомним, недавно глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль заявил, что коммерческие запасы нефти в мире из-за ситуации на Ближнем Востоке сокращаются чрезвычайно быстрыми темпами и в нынешних условиях их может хватить всего на несколько недель.
Кроме этого, в ООН заявили, что десятки миллионов людей в мире могут оказаться под угрозой голода, если поставки удобрений через Ормузский пролив в ближайшее время не будут восстановлены.
Также СМИ сообщали, что мировые цены на продукты могут резко вырасти из-за перебоев с поставками энергоносителей и удобрений, вызванных блокадой Ормузского пролива.
