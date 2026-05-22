Рубио о трехсторонних встречах с Украиной и рф: сейчас такие переговоры не проводятся

Государственный секретарь США Марко Рубио сообщил, что в настоящее время трехсторонние мирные переговоры с участием Штатов, Украины и россии не проводятся.

Заявление политика прозвучало во время пресс-конференции после встречи министров иностранных дел НАТО 22 мая.

По его словам, Вашингтон ранее принимал участие в дипломатическом процессе, поскольку США были фактически единственной стороной, с которой соглашались вести диалог как Киев, так и Москва.

Рубио добавил, что США остаются готовы выполнять посредническую роль в случае появления реальной возможности для продуктивных переговоров.

«Мы готовы продолжать играть эту роль, несмотря на истоки информации, не соответствующие действительности, несмотря на рассказы о том, что мы якобы заставляем украинцев занять ту или иную позицию, которая не является правдой. Если мы увидим возможность организовать переговоры, которые будут продуктивными, а не контрпродуктивными, и которые будут иметь шанс закончиться плодотворно, мы готовы сыграть эту роль», – заверил он.

В то же время Рубио отметил, что война, по его мнению, может завершиться только путем дипломатии, а не военной победой одной из сторон.

Напомним, 9 мая российский диктатор владимир путин заявил, что, по его мнению, война между рф и Украиной якобы близится к завершению, и сообщил, что готов к переговорам с президентом Зеленским в Москве.

А недавно Украина обсудила с Соединенными Штатами возможные форматы встреч и переговоров на уровне лидеров стран для завершения войны с российской федерацией.

