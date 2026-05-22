Кабмин планирует построить энергообъекты более чем на 1,3 ГВт в семи регионах: детали

Кабинет министров принял решение о запуске конкурса на строительство более 1,3 ГВт новых генерирующих мощностей для повышения устойчивости энергосистемы.
Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
Согласно решению правительства, новые объекты планируют создавать в регионах, где недостаток мощностей наиболее критический.
Наибольший объем предусмотрен для Сумской, Харьковской и Полтавской областей – 872 МВт.
В Киевской и Черкасской областях должны построить 250 МВт нового поколения, а еще по 100 МВт новых мощностей планируется создать в Днепропетровской и Одесской областях.
Представление конкурсных заявок будет продолжаться три месяца после официального объявления от Министерства энергетики. Для инвесторов правительство предусмотрело стимулирующий механизм: плата за услугу по обеспечению развития генерирующих мощностей составит до 27,92 евроцента за кВтч в течение пяти лет после запуска объекта в эксплуатацию.
«Максимальный срок ввода новых мощностей в эксплуатацию – до 20 месяцев. Также установлены требования по инженерной защите энергообъектов», – добавила Свириденко.
Напомним, в конце апреля Кабинет министров принял решение не поднимать тарифы на электроэнергию для населения. К этому вопросу планируют вернуться через шесть месяцев.
Стоит также отметить, что недавно экс-глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий выразил мнение, что Украина сможет пройти это лето без отключений света, однако есть два главных условия. Во-первых, россия не должна массово обстреливать объекты энергетики, а во-вторых, жара в 35 градусов не должна держаться неделями.
