Обыски в Нацполиции: разоблачена масштабная схема прикрытия «порноофисов»

Служба безопасности Украины и Офис Генерального прокурора при содействии Министра внутренних дел и Департамента внутренней безопасности Нацполиции разоблачили должностных лиц трех региональных управлений полиции на незаконных коррупционных схемах по прикрытию «порноофисов».

Об этом сообщает Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко в Телеграм-канале.

По данным следствия, руководство территориальных подразделений полиции в Ивано-Франковской, Тернопольской и Житомирской областях могли обеспечивать беспрепятственную работу сети так называемых «порноофисов».

«Речь идет о помещениях, где незаконно создавали, изготавливали и распространяли через интернет видеопродукцию эротического и порнографического характера», – уточняет Кравченко.

По его словам, сегодня одновременно проводятся следственные действия в этих трех главных управлениях Национальной полиции. Правоохранители пытаются установить всех должностных лиц, которые могли быть вовлечены в масштабную коррупционную схему, «проверить роль каждого и предоставить правовую оценку действиям руководителей полиции, которые вместо противодействия преступности могли обеспечивать ее прикрытие».

4 мая 2026, 14:55

«По нашим данным, посредником в схеме был водитель одного из заместителей МВД Украины. Используя связи среди руководящего состава Нацполиции, он договаривался с должностными лицами о невмешательстве в работу таких «порноофисов», – говорится в сообщении.

За ежемесячные «откаты» в размере от 5 до 20 тысяч долларов руководители полиции должны были не принимать меры реагирования и не документировать правонарушения. Также, привлеченные к схеме полицейские, должны были заранее предупреждать о возможных проверках. Пять тысяч долларов США получал посредник.

«Участники использовали условные обозначения, общались через мессенджеры, а детали договоренностей обсуждали в частном порядке», – сообщил генеральный прокурор.

Несколько эпизодов передачи средств удалось задокументировать в ходе расследования.

Один из них произошел в феврале 2026 года, когда посредник получил 45 тыс. долларов США. Часть этих средств, по данным следствия, предназначалась руководству полиции одной из областей, часть – самому посреднику.

Другой был зафиксирован в апреле-2026. Тогда посредник получил еще 25 тыс. долларов США: 20 тыс. долларов США должны были быть переданы одному из заместителей начальника областного управления полиции, 5 тыс. долларов США оставались посреднику.

По данным правоохранителей, задокументирована и передача 20 тыс. долларов США должностному лицу полиции другой области через его близкое лицо, которое не было осведомлено о преступных намерениях. В дальнейшем зафиксирована еще одна передача 20 тыс. долларов США этому же должностному лицу.

«Сегодня посредника задержали после получения очередного транша в 25 тыс. долларов США. В этом эпизоде 20 тыс. долларов США также предназначались одному из руководителей областной полиции, 5 тыс. долларов США – ему», – добавил Кравченко.

В рамках уголовного производства одному из правоохранителей уже сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 368 УК Украины получение должностным лицом, занимающим ответственное положение, неправомерной выгоды в особо крупном размере за несовершение действий с использованием служебного положения, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

Неотложные следственные действия продолжаются.

Тем временем в СБУ добавили, что кроме водителя заместителя министра внутренних дел задержали главу главного управления Нацполиции в Ивано-Франковской области и его заместителя, а также заместителей руководителей ГУНП в Тернопольской и Житомирской областях. Им сообщили о подозрениях во взяточничестве.

Напомним, сегодня утром СМИ сообщили о масштабных обысках в трех областных управлениях полиции в Тернопольской, Житомирской и Ивано-Франковской областях.

Также мы сообщали, что 19 мая Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура провели следственные действия в рамках дела о коррупции в Верховном Суде.

После обысков САП и НАБУ сообщили о новых подозрениях по делу о масштабной коррупции с участием бывшего председателя Верховного Суда. Их получили 4 судей.

