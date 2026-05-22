Апелляционная палата отстранила замгендиректора Укроборонпрома

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отстранила Тараса Шийко от должности заместителя генерального директора по безопасности акционерного общества «Укроборонпром».

Такое решение 18 мая принял АП ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, 30 марта суд отказался отстранить Шийко от должности заместителя гендиректора УОП. Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры подал апелляционную жалобу на это решение.

«Апелляционную жалобу прокурора удовлетворить. Постановление следственного судьи ВАКС от 30 марта 2026 года об отказе в применении меры обеспечения уголовного производства в виде отстранения (Шийка – ред.) от должности замгендиректора по безопасности АК «Укроборонпром» отменить. Постановить новое решение, которым ходатайство детектива об отстранении от должности замгендиректора по безопасности АК «Укроборонпром» сроком на два месяца удовлетворить», – говорится в решении.

Ранее НАБУ и САП разоблачили преступную группу на завладении 32 млн грн средств государственных предприятий из сферы УОП и покушении на завладение средствами этих государственных предприятий на сумму более 19 млн грн. О подозрении сообщили заместителю гендиректора УОП Тарасу Шийко, бывшему советнику директора предприятия-спецэкспортера и бенефициару частной компании.

По версии следствия, эти лица искусственно привлекли иностранные компании для выполнения посреднических услуг во внешнеэкономических контрактах. Речь шла о компаниях, зарегистрированных в Великобритании и Чехии. Несмотря на то, что эти компании не оказывали никаких услуг, а работа фактически осуществлялась штатными сотрудниками госпредприятия, в течение 2014–2019 годов на их счета перечислили более 560 тысяч долларов и почти 670 тысяч евро.

В дальнейшем эти средства перечислялись на счета фиктивных компаний и распределялись между участниками преступной группы.

Напомним, САП направила в суд дело бывшего руководителя госпредприятия «Спецтехноэкспорта» Павла Барбула и других о завладении более 146 млн грн средств государственных предприятий оборонного сектора.

