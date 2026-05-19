Коррупция в Верховном Суде: САП и НАБУ сообщили о подозрениях 4 судьям

НАБУ и САП расширили круг подозреваемых по делу о масштабной коррупции в Верховном Суде с участием бывшего председателя Верховного Суда.
Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщили о новых подозрениях по делу о масштабной коррупции с участием бывшего председателя Верховного Суда.

Об этом сообщают пресс-службы САП и НАБУ в Телеграм-каналах.

Таким образом, антикоррупционные органы расширили круг подозреваемых по делу о масштабной коррупции в Верховном Суде.

Новые подозрения получили трое действующих судей Верховного Суда, а также судья Верховного Суда в отставке, которые, по версии следствия, будучи судьями Большой Палаты Верховного Суда, получили неправомерную выгоду за принятие решения в интересах владельца группы «Финансы и кредит».

Антикоррупционные органы не называют имен фигурантов, но по нашим данным, речь идет о трех действующих судьях. Это Жанна Еленина, Ирина Григорьева и Игорь Железный.

НАБУ и САП проводят обыски в Верховном СудеНАБУ и САП осуществляют следственные действия в отношении действующих и бывших судей Верховного Суда, в частности экс-председателя учреждения. Расследование касается дела о коррупционных правонарушениях.

«В 2002 году украинский бизнесмен приобрел 40,19% акций Полтавского горно-обогатительного комбината у четырех компаний (далее – бывшие акционеры). 18 лет спустя бывшие акционеры обратились в хозяйственный суд с иском, чтобы признать договор купли-продажи ценных бумаг недействительным и вернуть себе акции Полтавского горно-обогатительного комбината. Однако суд отказал в удовлетворении требований», – говорится в сообщении.

В САП сообщили, что в 2022 году апелляционный суд отменил решение первой инстанции и признал недействительным договор купли-продажи ценных бумаг.

«Чтобы не допустить потерю акций, в начале марта 2023 года бизнесмен вступил в сговор с адвокатом «бэкофиса» в Верховном Суде», – рассказали в САП.

Согласно сообщению, в течение марта–апреля 2023 года бизнесмен передал адвокату 2,7 млн долл. США.

19 апреля 2023 года Верховный Суд принял решение в пользу бизнесмена. После чего в мае 2023 года 1,8 млн долл. США были распределены между Председателем и судьями Верховного Суда.

15 мая 2023 года председателя Верховного Суда и адвоката разоблачили во время получения второго транша неправомерной выгоды в сумме 450 тыс. долл. США. Дело по обвинению бывшего топ-чиновника сейчас слушается в ВАКС.

В июле 2023 года о подозрении сообщили и самому бизнесмену, а в сентябре 2025 года – лицу, при пособничестве которого обеспечена передача средств владельцем группы «Финансы и кредит» Председателю и судьям Верховного Суда (15 мая 2026 года обвинительный акт в отношении посредника направлен в ВАКС для рассмотрения по существу).

15 октября 2025 года АП ВАКС предоставила разрешение на специальное досудебное расследование по делу владельца группы «Финансы и кредит».

«Отметим, что разоблачение судей Верховного Суда, причастных к получению неправомерной выгоды в интересах владельца группы «Финансы и кредит», стало возможным после получения важных дополнительных доказательств, которые НАБУ и САП считают достаточными для привлечения этих лиц к уголовной ответственности», – отметили в САП.

Также антикоррупционная прокуратура сообщила, что следствие по делу продолжается и далее.

Напомним, ранее сегодня Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура провели следственные действия в рамках дела о коррупции в Верховном Суде.

А накануне Высший антикоррупционный суд продлил до 30 июня срок действия обязанностей, возложенных на бывшего председателя Верховного суда Всеволода Князева. Специализированная антикоррупционная прокуратура обвиняет его в получении 1,8 млн долларов неправомерной выгоды.

Как известно, еще в 2023 году НАБУ обыскивало судью Верховного суда Жанну Еленину по делу Князева, у которой нашли 177 750 долларов и 10 000 евро наличными. 50 тысяч долларов идентифицированы следствием как часть неправомерной выгоды.

