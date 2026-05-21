СБУ и БЭБ разоблачили схему хищения более 71 миллиона гривен на питании для ВСУ

Военная контрразведка Службы безопасности совместно с Бюро экономической безопасности разоблачили схему присвоения бюджетных средств на государственных закупках для ВСУ.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным следствия, в течение 2022–2024 годов злоумышленники разворовали более 71 миллиона гривен на поставках оптовых партий продуктов питания для украинских военных.

«К организации сделки причастен бывший руководитель Департамента государственных закупок Минобороны. Находясь на должности в указанный выше период, фигурант привлек к незаконной деятельности трех руководителей аффилированных коммерческих структур», – говорится в сообщении.

Как отмечается, чиновник обеспечил заключение с ними контрактов на поставку продовольствия в воинские части на общую сумму почти 400 миллионов гривен.

«После поступления государственных средств на счета подрядчики отгрузили заказчикам продукцию, которая не соответствует требованиям ДСТУ и установленным нормам продснабжения украинских воинов. Таким образом дельцы искусственно удешевили для себя стоимость товаров, а полученную «разницу» распределили между всеми участниками сделки», – сообщили в СБУ.

Во время обысков у фигурантов изъяли смартфоны, компьютеры и финансово-хозяйственную документацию, доказывающую их вину.

Сейчас бывшему чиновнику Минобороны и трем руководителям фирм-поставщиков сообщили о подозрении в присвоении или растрате имущества в особо крупных размерах. Суд решает вопрос об избрании им мер пресечения, злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

