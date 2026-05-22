Зеленский получил приглашение на саммит НАТО в Анкаре

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что пригласил президента Украины Владимира Зеленского на саммит Альянса, который состоится в столице Турции Анкаре.
Заявление Рютте приводит Укринформ.
Во время пресс-конференции в Хельсинборге один из журналистов спросил, будет ли Зеленский приглашен на встречу лидеров НАТО, и генсек Альянса ответил: «Я его уже пригласил».
Рютте добавил, что украинский лидер «будет там, так же как и был на саммите в Гааге».
Напомним, саммит в Анкара пройдет с 7 по 8 июля. Ранее Рютте заявил, что поддержка Украины будет приоритетом на предстоящем саммите НАТО.
При этом СМИ сообщали, что США якобы хотят отстранить Украину и еще 4 страны от участия в саммите НАТО в Анкаре.
Также сообщалось, что недавно Украина и НАТО определили основные направления сотрудничества в рамках программы, действующей в Совместном центре НАТО-Украина по анализу, подготовке и образованию JATEC. Среди приоритетов: проекты в сфере РЭБ и использование ИИ.
