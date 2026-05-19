НАБУ и САП проводят обыски в Верховном Суде

НАБУ и САП осуществляют следственные действия в отношении действующих и бывших судей Верховного Суда, в частности экс-председателя учреждения. Расследование касается дела о коррупционных правонарушениях.
Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура проводят следственные действия в рамках дела о коррупции в Верховном Суде.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

Как отмечается, обыски проводятся по месту работы, проживания и в транспортных средствах ряда действующих и бывших судей Верховного Суда.

В частности, следственные действия проводятся и в отношении бывшего председателя Верховного Суда, дело которого в настоящее время рассматривается в Высшем антикоррупционном суде.

Детали расследования пока не разглашаются. Следственные действия продолжаются.

Напомним, недавно Высший антикоррупционный суд продлил до 30 июня срок действия обязанностей, возложенных на бывшего председателя Верховного суда Всеволода Князева. Специализированная антикоррупционная прокуратура обвиняет его в получении 1,8 млн долларов неправомерной выгоды.

А в начале мая правоохранители провели масштабные обыски у действующих и бывших должностных лиц территориальных центров комплектовани. В ходе следственных действий было изъято имущество и наличные, а также зафиксированы вероятные факты незаконного обогащения и недостоверного декларирования.

