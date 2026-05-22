Обвиняемому члену Высшей квалифкомиссии судей снова продлили обязанности

Высший антикоррупционный суд продлил до 15 июля срок действия обязанностей, возложенных на члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины Владимира Луганского. Специализированная антикоррупционная прокуратура обвиняет его в незаконном получении 576 тысяч гривен.

Такое решение 15 мая принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, антикоррупционный суд применил меру пресечения в виде залога к Луганскому. Также на него возложили следующие обязанности: прибывать по первому требованию; сообщать об изменении места жительства и/или работы; не отлучаться за пределы территории Украины без разрешения; не общаться со свидетелями; сдать на хранение загранпаспорта. Прокурор САП просил продлить действие этих обязательств еще на два месяца.

«Продлить на два месяца срок действия обязанностей, возложенных на обвиняемого (Луганского – ред.). Установить срок действия обязанностей, возложенных на обвиняемого, до 15 июля 2026 года включительно», – говорится в решении.

Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении члену Высшей квалифкомиссии судей. По данным следствия, подозреваемый, занимая должность судьи, использовал в качестве повода для начисления ему 15% надбавки к заработной плате и пенсии «научная степень доктора философии». Ее он получил еще в 2011 году в нарушение процедуры, поскольку ни одно заведение высшего образования тогда не имело права присваивать такую ​​степень, а соответствующий диплом негосударственного образца не мог служить основанием для каких-либо дополнительных выплат.

Как следствие, с 21 апреля 2015 по 1 апреля 2025 годов Луганский завладел бюджетными средствами, предусмотренными на выплату судейского вознаграждения и пожизненного денежного содержания судьи в отставке, на общую сумму 576 тыс. грн.

