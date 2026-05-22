Российские оккупанты замучили до смерти медика из «Азовстали»

Российская армия замучила до смерти военного медика и начальника медицинской службы бригады «Азов» Александра Крохмалюка, который попал в плен рф.

Об этом сообщил заместитель командира 1-го корпуса Нацгвардии «Азов» Святослав «Калина» Паламар в соцсети Facebook.

Паламар напоминает, что защитник попал в руки оккупантов во время выхода из мариупольского завода «Азовсталь» и находился в нескольких тюрьмах рф. Осенью 2025 года во время крупного обмена его тело вернули в Украину, а проведенная во Львове судебно-медицинская экспертиза официально подтвердила, что причиной смерти стали тяжелые травмы и переломы.

«Судебно-медицинская экспертиза во Львове от 22 сентября 2025 года зафиксировала причину смерти: перелом ребер и тупая травма грудной клетки», – сообщил Святослав Паламар.

Он подчеркивает, что действия российской стороны являются открытым нарушением Женевской конвенции и свидетельствуют о целенаправленной государственной политике пыток и убийств украинских военнопленных.

«Это еще один приговор системе международного гуманитарного права, которая не способна защитить здоровье и жизнь украинских военнопленных в российском плену. Открытое и пренебрежительное нарушение Женевской конвенции, пытки и убийства украинских военнопленных – это целенаправленная варварская государственная политика россиян. Систематическая и задокументированная, но безнаказанная», – написал Паламар.

Он призвал украинских чиновников, правозащитников и дипломатов говорить о случаях смерти украинских военных от пыток «с трибун ООН, Совета Европы, ОБСЕ, в двусторонних переговорах».

Как известно, Александр Крохмалюк присоединился к рядам «Азова» в 2016 году. На момент попадания в плен он возглавлял медицинскую службу подразделения и занимался спасением жизней бойцов. После выхода с территории завода медик прошел через колонию в оккупированной Еленовке, застенки Таганрога, а последним известным местом его содержания было СИЗО-2 в городе Камышин.

