«Энергоатом» объявил о реорганизации и отстранении сотрудников после расследования НАБУ

Наблюдательный совет АО «НАЭК «Энергоатом» объявил о внутреннем расследовании, отстранении отдельных сотрудников и реорганизации ряда подразделений после получения информации от НАБУ о возможных уголовных правонарушениях в компании.

Как отмечается, 8 мая наблюдательный совет получил от НАБУ информацию, которая может свидетельствовать о причастности отдельных должностных лиц общества к вероятным преступлениям. В компании отметили, что эти данные также подтвердило сообщение из другого источника.

В ответ на это наблюдательный совет поручил с 11 мая начать официальное внутреннее расследование обстоятельств, изложенных в материалах НАБУ. О его ходе должны регулярно информировать наблюдательный совет.

На время проверки нескольких сотрудников общества отстранили от работы и выполнения должностных обязанностей. Их имена и должности не уточняются.

Также в компании решили провести внутреннюю реорганизацию структурных подразделений, которые отвечают за физическую защиту и экономическую безопасность. В «Энергоатоме» пояснили, что это должно усилить контроль за деятельностью исполнительного органа компании. Завершить реорганизацию планируют до 19 июня.

Наблюдательный совет заявил о полной поддержке независимых антикоррупционных расследований и подчеркнул необходимость прозрачности и подотчётности для восстановления доверия к компании. Там также поблагодарили НАБУ и другой источник, который сообщил о возможных нарушениях.

Отдельно наблюдательный совет одобрил запуск международного поиска кандидатов на ключевые руководящие должности, в частности председателя правления, директора по ядерной безопасности и финансового директора. Для этого планируют привлечь международную рекрутинговую компанию.

Кроме того, «Энергоатом» закажет независимую оценку корпоративного управления по международным стандартам ОЭСР, ISO, COSO и IPPF. Публичный отчёт по результатам проверки ожидают до конца 2026 года.

В компании отметили, что реформы должны усилить корпоративное управление, систему контроля и соответствие западным стандартам работы ядерных операторов.

Напомним, 11 ноября Кабмин прекратил полномочия наблюдательного совета Энергоатома на фоне масштабного коррупционного скандала.

По данным НАБУ и САП, преступная организация построила схему систематического получения неправомерной выгоды от контрагентов Энергоатома в размере от 10% до 15% стоимости контрактов.

В конце января Кабинет министров утвердил новый состав наблюдательного совета НАЭК Энергоатом по итогам представления номинационного комитета.

