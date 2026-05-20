Арест судьи из Одесщины продлили, его дело передали в НАБУ

Высший антикоррупционный суд продлил до 29 июня срок содержания под стражей судьи Ренийского районного суда Одесской области Ивана Бошкова. Ему уменьшили альтернативу до 1 млн грн, а дело передали в Национальное антикоррупционное бюро и Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

Об этом идет речь в решении ВАКС от 1 мая, сообщает «Слово и дело».

Как известно, Государственное бюро расследований сообщило о подозрении судье Ивану Бошкову. По версии следствия, он получил 800 евро и 300 долларов неправомерной выгоды за решение по делу о контрабандных сигаретах. Как установили следователи, в Ренийский райсуд поступили материалы в отношении водителя, у которого изъяли табачные изделия без акцизных марок. Кроме административной ответственности, суд должен был решить и судьбу изъятого товара. Судья Бошков настаивал на передаче денег в обмен на положительное решение.

Высший антикоррупционный суд взял под стражу судью Бошкова с альтернативой 2 млн грн залога. Впоследствии дело передали в НАБУ и САП. Поэтому они просили продлить арест Бошкова еще на два месяца.

«Ходатайство детектива НАБУ, согласованное руководителем САП, о продлении срока содержания под стражей подозреваемого (Бошкова – ред.) в уголовном производстве – удовлетворить частично. Продлить срок меры пресечения в виде содержания под стражей подозреваемому до 29 июня 2026 года включительно. Определить подозреваемому залог в размере 1 000 000 грн», – говорится в решении.

Как известно, ВАКС признал виновной судью Киевского райсуда Одессы Людмилу Салтан и назначил ей 6 лет заключения.

Напомним, 29 марта 2023 года НАБУ и САП разоблачили судью Киевского райсуда Одессы Людмилу Салтан «на горячем». По данным следствия, служитель Фемиды получила средства от гражданина за принятие положительного решения по гражданскому делу в его пользу. Ее разоблачили сразу после получения неправомерной выгоды.

