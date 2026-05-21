Трамп готов подождать несколько дней «правильного ответа» Ирана по мирному соглашению

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов дать Ирану несколько дней для ответа относительно мирного соглашения, однако вновь предупредил о возможности новых ударов в случае провала переговоров.

Слова американского лидера цитирует Reuters.

18 мая 2026, 08:08 Время истекает: Трамп вновь пригрозил Ирану ударами в случае отсутствия сделки Президент США Дональд Трамп заявил, что у Ирана ограничено время для заключения новой ядерной сделки, предупредив о возможных более жестких действиях со стороны Вашингтона в случае отсутствия прогресса в переговорах.

По словам Трампа, ситуация находится «на грани» и может быстро обостриться.

«Поверьте, если мы не получим правильных ответов, всё произойдёт очень быстро. Мы полностью готовы действовать», – заявил американский президент.

На вопрос, сколько времени США готовы ждать, Трамп ответил: «Это может быть несколько дней, но всё может произойти очень быстро».

В то же время Иран предупредил о последствиях возможного возобновления атак. В заявлении Корпуса стражей исламской революции говорится, что в случае новой агрессии против Ирана «обещанная региональная война на этот раз выйдет за пределы региона».

Трамп также повторил, что не позволит Ирану получить ядерное оружие.

«Мы на финальной стадии по Ирану. Посмотрим, что будет дальше. Либо будет соглашение, либо мы сделаем кое-что неприятное, но надеюсь, этого не произойдёт», – сказал он.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран остаётся открытым к переговорам, но добавил, что «заставить Иран капитулировать путём давления – это лишь иллюзия».

Напомним, в начале недели Иран передал Соединённым Штатам новые предложения по урегулированию конфликта через посредников в Пакистане.

А президент США Дональд Трамп заявил, что отложил запланированную на вторник, 19 мая, военную атаку США по Ирану после обращения лидеров стран Персидского залива.

Накануне стало известно, что Иран в рамках обновлённого предложения по урегулированию конфликта с США согласился на длительную заморозку ядерной программы и передачу высокообогащённого урана россии вместо Соединённых Штатов.

Однако американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что США не планируют передавать россии обогащённый иранский уран в рамках переговоров с Тегераном.

