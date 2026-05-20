США выдвинули обвинения против бывшего лидера Кубы Рауля Кастро

Федеральное жюри в Майами выдвинуло обвинение против бывшего президента Кубы 94-летнего Рауля Кастро по делу о сбитии двух гражданских самолетов.

Об этом сообщает Reuters.

Обвинения связаны с инцидентом 1996 года, когда кубинские истребители сбили самолеты, принадлежавшие группе кубинских эмигрантов.

Кастро инкриминируют сговор с целью убийства граждан США, четыре убийства и два эпизода уничтожения самолетов. По делу также фигурируют пятеро сообвиняемых.

«Мое сегодняшнее послание ясно: Соединенные Штаты и президент Трамп не забывают и не забудут своих граждан», – сказал исполняющий обязанности генерального прокурора США Тодд Бланш.

Напомним, недавно стало известно, что США существенно нарастили количество разведывательных полетов вблизи Кубы. С начала февраля американские военные провели как минимум 25 миссий возле острова, используя самолеты-разведчики и беспилотники.

А президент США Дональд Трамп во время одного из выступлений пошутил о возможновости военных действий против Кубы после завершения войны с Ираном. Его слова прозвучали на фоне объявления нового пакета американских санкций против Гаваны.

После этого президент Кубы Мигель Диас-Канель обратился к США, предупредив, что военное нападение Вашингтона на остров приведет к «кровавой бойне с непредсказуемыми последствиями».

