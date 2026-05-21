В Армении накануне выборов активизировалась прокремлевская дезинформационная кампания

В Армении накануне парламентских выборов, запланированных на 7 июня, резко усилилась масштабная прокремлёвская дезинформационная кампания. В информационном пространстве распространяются сотни фейковых видео и манипулятивных сообщений, которые направлены на дискредитацию власти и влияние на политические настроения избирателей.

Об этом сообщает Euronews со ссылкой на исследователей, которые называют кампанию одной из крупнейших подобных операций последних лет.

По данным аналитиков, по состоянию на начало мая было выявлено 343 поддельных видео, созданных в рамках кампании. Это делает её второй по масштабу после вмешательства в выборы в Молдове в 2025 году.

Кампания, по оценкам исследователей, началась в марте и связана с сетью «Матрешка», которая использует инструменты искусственного интеллекта для создания фейкового видеоконтента и манипулятивных сообщений. Основная цель – дискредитация премьер-министра Никола Пашиняна, который проводит проевропейский курс.

В фейковых видео распространяются утверждения, будто победа Пашиняна может привести к войне между Арменией и Россией. Также продвигается вымышленный нарратив о «тайном соглашении» между Пашиняном и президентом Франции Эммануэлем Макроном, согласно которому Франция якобы поддерживает его в обмен на эскалацию против России.

Исследовательская группа Antibot4Navalny сообщает о десятках видео с подобными фейками, в частности о якобы присутствии инструкторов НАТО в Армении и планах правительства по провоцированию конфликта с Москвой.

Аналитики подчеркивают, что помимо видео активно работают бот-сети в соцсетях, в частности в X, где искусственно усиливается охват дезинформации.

Кампания происходит на фоне сближения Армении с Европейским Союзом. Как известно, в начале мая состоялся первый саммит ЕС–Армения с участием главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы Европейского совета Антониу Кошты, а также Эммануэля Макрона. Стороны заявили о намерении углублять сотрудничество.

После саммита российский диктатор Владимир Путин заявил, что сближение Армении с ЕС может иметь последствия, подобные ситуации с Украиной. В Москве также неоднократно обвиняли Запад во вмешательстве во внутренние дела Армении. В частности, глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял о якобы попытках влияния на выборы.

Помимо сети «Матрешка», исследователи фиксируют активность ещё одной прокремлёвской кампании – Storm-1516, которую связывают с координированными информационными операциями. По данным немецкой разведки BND и французского агентства Viginum, эта сеть направлена на дестабилизацию демократических процессов.

Исследователи считают, что главная цель кампании – подрыв доверия к проевропейским политикам в регионе и ослабление политического курса Армении на сближение с ЕС.

Напомним, недавно сообщалось, что правительство Германии считает, что Россия может стоять за фишинговыми атаками через мессенджер Signal, направленными против высокопоставленных политиков, дипломатов, военных и журналистов.

А в начале апреля правительство Болгарии обращалось к Европейскому Союзу за поддержкой в противодействии возможному вмешательству России перед парламентскими выборами.

Кроме того, в начале марта сообщалось, что Германия готовится к возможному российскому вмешательству в региональные выборы 2026 года. Федеральное ведомство по охране Конституции предупреждает о вероятных саботажах, дезинформации и кибератаках.

