Атаки дронов парализовали четверть нефтеперерабатывающих мощностей россии – Reuters

Массированные атаки украинских дронов привели к остановке или сокращению работы ряда крупных нефтеперерабатывающих заводов в центральной части россии.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли.

По информации журналистов, совокупная мощность НПЗ, полностью или частично прекративших работу после ударов, превышает 83 млн тонн в год.

Это примерно четверть всех нефтеперерабатывающих мощностей россии. Речь идет также о более чем 30% производства бензина и около 25% дизельного горючего в стране.

Издание указывает, что сокращение производства создает дополнительное давление на федеральный бюджет россии, для которого доходы от нефти и газа остаются одним из ключевых источников финансирования.

Напомним, бойцы Сил обороны Украины 19 и в ночь на 20 мая попали по нескольким важным военным объектам оккупантов на территории россии, а также на временно оккупированных территориях Украины. Среди них – повторно поражен НПЗ «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» в Кстово.

Ранее сообщалось, что в россии возник дефицит бензина, в частности марки АИ-95, из-за сокращения производства и перебоев с поставками после украинских атак на нефтеперерабатывающие заводы.

