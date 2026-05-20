Атаки дронов парализовали четверть нефтеперерабатывающих мощностей россии – Reuters

Массированные атаки украинских дронов привели к остановке или сокращению работы ряда крупных нефтеперерабатывающих заводов в центральной части россии.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли.
По информации журналистов, совокупная мощность НПЗ, полностью или частично прекративших работу после ударов, превышает 83 млн тонн в год.
Это примерно четверть всех нефтеперерабатывающих мощностей россии. Речь идет также о более чем 30% производства бензина и около 25% дизельного горючего в стране.
Издание указывает, что сокращение производства создает дополнительное давление на федеральный бюджет россии, для которого доходы от нефти и газа остаются одним из ключевых источников финансирования.
Напомним, бойцы Сил обороны Украины 19 и в ночь на 20 мая попали по нескольким важным военным объектам оккупантов на территории россии, а также на временно оккупированных территориях Украины. Среди них – повторно поражен НПЗ «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» в Кстово.
Ранее сообщалось, что в россии возник дефицит бензина, в частности марки АИ-95, из-за сокращения производства и перебоев с поставками после украинских атак на нефтеперерабатывающие заводы.
