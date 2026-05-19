Иран предлагает передать обогащённый уран россии в рамках мирного соглашения с США – СМИ

Иран в рамках обновленного предложения по урегулированию конфликта с США согласился на длительную заморозку ядерной программы и передачу высокообогащенного урана россии вместо Соединенных Штатов.

Об этом сообщает Al Arabiya со ссылкой на источники, знакомые с переговорами.

23 июня 2025, 16:10 За последние два года накопление высокообогащенного урана возросло в 3,6 раза.

Как известно, накануне Тегеран передал Вашингтону через Пакистан новую редакцию своих предложений. Она предусматривает многоступенчатое длительное перемирие и политическую формулировку будущего соглашения, которая позволила бы Ирану «сохранить лицо».

Как сообщают источники, Иран также предложил постепенное и безопасное открытие Ормузского пролива при участии Пакистана и Омана в качестве гарантов в случае возможных инцидентов в регионе.

Одним из ключевых условий стала длительная заморозка ядерной программы вместо ее полного демонтажа. При этом Тегеран согласился передать около 400 килограммов высокообогащенного урана россии, а не США.

Также Иран, по информации источников, отказался от требований о финансовых компенсациях, вместо этого попросив экономические послабления и санкционные исключения.

Иранские источники утверждают, что США якобы согласились временно ослабить нефтяные санкции против Тегерана на время переговоров. В то же время официального подтверждения со стороны Вашингтона пока нет.

Отдельно сообщается, что США выразили готовность разрешить Ирану ограниченную мирную ядерную деятельность под контролем МАГАТЭ. По словам иранского источника, Вашингтон также согласился лишь на частичную разморозку иранских активов по поэтапному графику.

Американский чиновник, комментируя новое иранское предложение, заявил, что документ содержит лишь «незначительные улучшения» по сравнению с предыдущим вариантом и пока недостаточен для заключения окончательного соглашения.

Напомним, накануне в МИД Ирана заявили, что передали Соединенным Штатам новые предложения по урегулированию конфликта через посредников в Пакистане.

А президент США Donald Trump заявил, что отложил запланированную на вторник, 19 мая, военную атаку США по Ирану после обращения лидеров стран Персидского залива.

Как известно, ранее Трамп заявлял, что у Ирана «истекает время» для заключения нового ядерного соглашения, и предупредил о новых значительно более жестких ударах со стороны Вашингтона в случае провала переговоров.

