США усилили военное присутствие возле Кубы – CNN

Мир
Читати українською
Американские военные перебросили авианосную ударную группу USS Nimitz в Карибский бассейн на фоне обострения отношений с Кубой.
Reuters

Соединенные Штаты направили авианосную ударную группу в Карибский регион на фоне резкого обострения напряженности в отношениях с Кубой.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на американское военное командование.

Какой военный потенциал имеют страны, которым угрожает ТрампНа инфографике – военный потенциал Ирана, Венесуэлы, Мексики и Дании, в состав которой входит Гренландия.

В регион прибыла авианосная группа во главе с кораблем USS Nimitz. В ее состав входят авиакрыло, эсминец управляемых ракет USS Gridley (DDG-101) и судно обеспечения USNS Patuxent.

В Южном командовании США заявили, что эта группа является «воплощением боевой готовности и стратегического превосходства», а также способна действовать в различных регионах мира – от Тайваньского пролива до Персидского залива.

Развертывание сил произошло в тот же день, когда администрация Дональда Трампа объявила о выдвижении обвинений против бывшего президента Кубы Рауля Кастро. Этот шаг стал частью усиления давления Вашингтона на Гавану.

Кубинские власти, со своей стороны, заявляют о праве на самозащиту и предупреждают, что возможное военное обострение может иметь «катастрофические последствия» для региона.

На фоне событий во Вашингтоне не исключают дальнейшего усиления санкционного и политического давления на кубинское руководство, в то время как Гавана обвиняет США в эскалации ситуации.

Напомним, Федеральное жюри в Майами выдвинуло официальные обвинения 94-летнему экс-президенту Кубы Раулю Кастро по делу о сбитии двух гражданских самолетов.

Ранее появлялась информация, что США значительно активизировали свою разведывательную авиацию вблизи кубинских границ. Начиная с февраля, силы США организовали по меньшей мере 25 разведмиссий у берегов острова, задействовав для этого спецсамолеты и дроны.

В то же время американский лидер Дональд Трамп во время публичной речи шутил о потенциальных военных шагах против Кубы, которые могут стать следующими после завершения конфликта с Ираном. Это заявление прозвучало одновременно с введением очередных экономических санкций Вашингтона против Гаваны.

В ответ на это действующий президент Кубы Мигель Диас-Канель выступил с предупреждением к Белому дому, отметив, что любая попытка военного вторжения США на остров завершится «кровавой бойней с непредсказуемыми последствиями».

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
США Пентагон Куба Военные
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

США усилили военное присутствие возле Кубы – CNN
В Украине обновили правила перерасчета платежек за коммуналку после обстрелов
Истребители рф опасно перехватили британский самолет-разведчик над Черным морем
Путина в Китае встретили торжественнее Трампа, но желаемого он не получил – СМИ
В Госатомрегулировании объяснили, опасны ли радиоактивные обломки российских ракет
Британская радиостанция случайно объявила о смерти короля Чарльза III
США стремятся, чтобы Украина убедила ЕС ослабить санкции на некоторые товары из Беларуси – СМИ
Суд в Казахстане разрешил взыскать с «Газпрома» $1,4 млрд в пользу «Нафтогаза»
итогиУдар по НПЗ «Лукойла» и обыски в Нацполиции. Главное за день
Укрытия в Литве переведут на круглосуточный режим доступа после инцидента с БПЛА
Больше новостей