США усилили военное присутствие возле Кубы – CNN

Соединенные Штаты направили авианосную ударную группу в Карибский регион на фоне резкого обострения напряженности в отношениях с Кубой.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на американское военное командование.

14 января 2026, 16:32 Какой военный потенциал имеют страны, которым угрожает Трамп На инфографике – военный потенциал Ирана, Венесуэлы, Мексики и Дании, в состав которой входит Гренландия.

В регион прибыла авианосная группа во главе с кораблем USS Nimitz. В ее состав входят авиакрыло, эсминец управляемых ракет USS Gridley (DDG-101) и судно обеспечения USNS Patuxent.

В Южном командовании США заявили, что эта группа является «воплощением боевой готовности и стратегического превосходства», а также способна действовать в различных регионах мира – от Тайваньского пролива до Персидского залива.

Развертывание сил произошло в тот же день, когда администрация Дональда Трампа объявила о выдвижении обвинений против бывшего президента Кубы Рауля Кастро. Этот шаг стал частью усиления давления Вашингтона на Гавану.

Кубинские власти, со своей стороны, заявляют о праве на самозащиту и предупреждают, что возможное военное обострение может иметь «катастрофические последствия» для региона.

На фоне событий во Вашингтоне не исключают дальнейшего усиления санкционного и политического давления на кубинское руководство, в то время как Гавана обвиняет США в эскалации ситуации.

Напомним, Федеральное жюри в Майами выдвинуло официальные обвинения 94-летнему экс-президенту Кубы Раулю Кастро по делу о сбитии двух гражданских самолетов.

Ранее появлялась информация, что США значительно активизировали свою разведывательную авиацию вблизи кубинских границ. Начиная с февраля, силы США организовали по меньшей мере 25 разведмиссий у берегов острова, задействовав для этого спецсамолеты и дроны.

В то же время американский лидер Дональд Трамп во время публичной речи шутил о потенциальных военных шагах против Кубы, которые могут стать следующими после завершения конфликта с Ираном. Это заявление прозвучало одновременно с введением очередных экономических санкций Вашингтона против Гаваны.

В ответ на это действующий президент Кубы Мигель Диас-Канель выступил с предупреждением к Белому дому, отметив, что любая попытка военного вторжения США на остров завершится «кровавой бойней с непредсказуемыми последствиями».

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.