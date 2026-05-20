Суд в Казахстане разрешил взыскать с «Газпрома» $1,4 млрд в пользу «Нафтогаза»

Международный финансовый центр «Астана» в Казахстане разрешил принудительное взыскание почти $1,4 млрд с российского «Газпрома» в пользу «Нафтогаза Украины».

Об этом сообщила пресс-служба «Нафтогаза».

Суд признал решение международного арбитража и дал разрешение на его исполнение на территории Казахстана. Это первый известный случай, когда иностранная юрисдикция публично согласилась обеспечить примудительное взыскание по этому арбитражу.

В «Нафтогазе» заявили, что решение открывает возможность начать процедуры взыскания активов «Газпрома» непосредственно в Казахстане. Компания также продолжает юридическую работу в других странах.

Глава «Нафтогаза» Сергей Корецкий назвал это решение очередным шагом в международной кампании по взысканию компенсаций с российского монополиста.

Напомним, спор между компаниями возник из-за контракта 2019 года на транзит газа через Украину. После прекращения оплат со стороны «Газпрома» в 2022 году «Нафтогаз» обратился в арбитраж.

В 2025 году международный арбитраж обязал российскую компанию выплатить более $1,3 млрд, а впоследствии решение было окончательно подтверждено швейцарским судом после отклонения апелляции «Газпрома».

Как известно, в последнее время россия усилила атаки на объекты «Нафтогаза». В частности, под ударом была газовая инфраструктура компании на Черниговщине и на Днепропетровщине.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.