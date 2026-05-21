Истребители рф опасно перехватили британский самолет-разведчик над Черным морем

Российские истребители совершили опасный перехват британского разведывательного самолета во время полета в международном воздушном пространстве над Черным морем.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Великобритании.

По данным ведомства, российские самолеты подходили к британскому борту на расстояние примерно шести метров. Из-за такого критического сближения сработали бортовые системы безопасности.

Несмотря на инцидент, экипаж продолжил выполнение задания и успешно вернулся на базу без повреждений и пострадавших.

Британский самолет выполнял плановый разведывательный полет в рамках операций NATO, направленных на мониторинг ситуации на восточном фланге Альянса. Речь идет о специализированном воздушном судне, которое собирает электронную разведывательную информацию для союзников.

В британском оборонном ведомстве заявили, что подобные действия россии являются очередным проявлением агрессивной и опасной военной активности в регионе. В то же время в Лондоне подчеркнули, что миссии НАТО в международном воздушном пространстве будут продолжаться и впредь.

Напомним, российские истребители неоднократно нарушали воздушное пространство НАТО и были перехвачены над Балтийским морем.

Ранее также сообщалось, что ВСУ поразили российские самолеты-истребители Су-57 и истребитель-бомбардировщик Су-34 в 1700 километрах от госграницы.

