Истребители рф опасно перехватили британский самолет-разведчик над Черным морем

Мир
Читати українською
Британское Минобороны сообщило об опасном инциденте над Черным морем, где российские истребители приблизились к разведывательному самолету НАТО на расстояние до шести метров.
Міноборони Великої Британії

Российские истребители совершили опасный перехват британского разведывательного самолета во время полета в международном воздушном пространстве над Черным морем.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Великобритании.

Какие масштабные военные учения состоятся в 2026 годуНа 2026 год запланировали серию масштабных военных учений с участием государств-членов НАТО. Подробнее – на инфографике.

По данным ведомства, российские самолеты подходили к британскому борту на расстояние примерно шести метров. Из-за такого критического сближения сработали бортовые системы безопасности.

Несмотря на инцидент, экипаж продолжил выполнение задания и успешно вернулся на базу без повреждений и пострадавших.

Британский самолет выполнял плановый разведывательный полет в рамках операций NATO, направленных на мониторинг ситуации на восточном фланге Альянса. Речь идет о специализированном воздушном судне, которое собирает электронную разведывательную информацию для союзников.

В британском оборонном ведомстве заявили, что подобные действия россии являются очередным проявлением агрессивной и опасной военной активности в регионе. В то же время в Лондоне подчеркнули, что миссии НАТО в международном воздушном пространстве будут продолжаться и впредь.

Напомним, российские истребители неоднократно нарушали воздушное пространство НАТО и были перехвачены над Балтийским морем.

Ранее также сообщалось, что ВСУ поразили российские самолеты-истребители Су-57 и истребитель-бомбардировщик Су-34 в 1700 километрах от госграницы.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
НАТО Россия Самолет Истребители F-16 Британия
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

Истребители рф опасно перехватили британский самолет-разведчик над Черным морем
Путина в Китае встретили торжественнее Трампа, но желаемого он не получил – СМИ
В Госатомрегулировании объяснили, опасны ли радиоактивные обломки российских ракет
Британская радиостанция случайно объявила о смерти короля Чарльза III
США стремятся, чтобы Украина убедила ЕС ослабить санкции на некоторые товары из Беларуси – СМИ
Суд в Казахстане разрешил взыскать с «Газпрома» $1,4 млрд в пользу «Нафтогаза»
итогиУдар по НПЗ «Лукойла» и обыски в Нацполиции. Главное за день
Укрытия в Литве переведут на круглосуточный режим доступа после инцидента с БПЛА
США выдвинули обвинения против бывшего лидера Кубы Рауля Кастро
Оккупанты нанесли удары по Днепропетровщине, есть жертва и раненые
Больше новостей