Трамп заявил, что отложил новые удары США по Ирану, запланированные на 19 мая

Президент США Дональд Трамп заявил, что отложил запланированную на вторник, 19 мая, новую военную атаку США по Ирану после обращения лидеров стран Персидского залива.

Об этом глава Белого дома заявил в соцсети Truth Social.

9 апреля 2026, 15:56 Победа Шрёдингера: можно ли считать войну в Иране успешной для США США и Израиль доказали свое превосходство над Ираном в военном смысле, однако победы не одержали.

Согласно словам Трампа, лидеры Катара Тамим бин Хамад Аль Тани, кронпринц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман Аль и президент Объединенных Арабских Эмиратов Мохамед бин Заид Аль Нахайян попросили его удержаться от атаки, поскольку сейчас идут «серьезные переговоры» по Ирану.

Как отмечается, лидеры стран Персидского залива подчеркнули, что «сейчас идут серьезные переговоры», и, по их мнению, «будет заключено Соглашение, которое будет очень приемлемым» для США и Ближнего Востока.

«Это Соглашение, что важно, будет включать ОТСУТСТВИЕ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ ИРАНА! Поскольку я уважаю вышеупомянутых лидеров, я поручил министру обороны Питу Хегсету, главе Объединенного комитета начальников штабов генералу Дэниелу Кейну и вооруженным силам Соединенных Штатов не совершать запланированное на завтра нападение на Иран», – написал американский президент.

Однако, сообщается, что он также дополнительно поручил им «быть готовыми к полномасштабному нападению на Иран в любой момент, если приемлемое Соглашение не будет достигнуто».

Напомним, накануне президент США заявил, что у Ирана «истекает время» для заключения новой ядерной сделки, и предупредил о новых значительно более жестких ударах со стороны Вашингтона в случае провала переговоров.

А ранее президент Трамп заявляв, что его терпение в отношении Ирана стремительно иссякает на фоне обострения ситуации на Ближнего Востока.

Помимо этого, по данным МИД Ирана, Тегеран передал Вашингтону новые предложения по урегулированию конфликта через посредников в Пакистане.

Также стало известно, что война в Иране уже стоила мировым компаниям как минимум $25 млрд.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.