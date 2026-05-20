Россияне атаковали энергообъект на Днепропетровщине, зафиксированы обесточивание

Войска рф нанесли удар по энергетике Днепропетровской области, в результате чего без электроснабжения остались 39 населенных пунктов.
Российские оккупационные войска нанесли удар по энергетической инфраструктуре Днепропетровской области, в результате чего без электроснабжения остались десятки населенных пунктов.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.

Из-за обстрелов был поврежден один из энергообъектов. В результате атаки обесточивания были зафиксированы в 39 населенных пунктах.

После стабилизации ситуации с безопасностью аварийные бригады начали восстановительные работы. В ДТЭК отметили, что электроснабжение уже удалось вернуть жителям 19 населенных пунктов.

«Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электроэнергию во все дома», – говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 20 мая российские оккупационные войска ударили беспилотниками по городу Конотоп, попав в жилую многоэтажку. Есть жертва, еще 11 человек получили травмы и ранения.

Кроме того, в ночь на среду, 20 мая, российская оккупационная армия атаковала Днепр. Погибли гражданские, есть пострадавшие.

Инфраструктура Днепропетровская область Вторжение России Отключение электроэнергии Война в Украине
