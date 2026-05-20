Вэнс ответил на предложение Ирана о передаче обогащенного урана россии

Американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что США не планируют передавать россии обогащенный иранский уран в рамках переговоров с Тегераном.

Об этом говорится в заявлении Вэнса во время брифинга в Белом доме.

Как Иран приближался к созданию ядерной бомбы В последние годы Иран постоянно наращивал запасы урана, в том числе высокообогащенного до 60%. За последние два года накопление высокообогащенного урана возросло в 3,6 раза.

Согласно словам вице-президента, такой сценарий никогда не входил в планы администрации президента Дональда Трампа.

«На данный момент мы не планируем, чтобы россия получила обогащенный иранский уран. Мы никогда этого не планировали», – заявил Вэнс.

Как отмечается, вопросы ядерной сделки и других спорных тем решаются путем переговоров, а сообщения о возможной передаче урана рф не соответствуют официальной позиции Вашингтона.

«Я видел некоторые сообщения по этому поводу. Не знаю, откуда они взялись, но президент будет продолжать переговоры по сделке», – заявил вице-президент.

Кроме этого Вэнс добавил, что Иран также не поднимал вопрос передачи обогащенного урана россии во время контактов со США. При этом, по его словам, Трамп «не особенно в восторге» от этой идеи.

«Мне кажется, что иранцы не были бы особенно в восторге от этого», – подчеркнул он.

Напомним, накануне стало известно, что предварительно Иран в рамках обновленного предложения по урегулированию конфликта со США согласился на длительную заморозку ядерной программы и передачу высокообогащенного урана в россию вместо Соединенных Штатов.

Как известно, в МИД Ирана заявили, что передали Соединенным Штатам новые предложения по урегулированию конфликта через посредников в Пакистане.

А президент США Donald Trump заявил, что отложил запланированную на вторник, 19 мая, военную атаку США по Ирану после обращения лидеров стран Персидского залива.

Ранее Трамп заявлял, что у Ирана «истекает время» для заключения нового ядерного соглашения, и предупредил о новых значительно более жестких ударах со стороны Вашингтона в случае провала переговоров.

