Британская радиостанция случайно объявила о смерти короля Чарльза III

Британская радиостанция Radio Caroline принесла извинения после того, как из-за технической ошибки в эфире случайно прозвучало сообщение о смерти короля Чарльза III.

Об этом сообщает The Guardian.

На радиостанции в графстве Эссекс случайно объявили о смерти короля Чарльза. Из-за компьютерного сбоя ошибочно активировался специальный протокол, который британские вещатели хранят на случай смерти монарха.

После этого в эфире прозвучало сообщение о якобы смерти короля, а сама станция на некоторое время замолчала в соответствии с официальной процедурой.

«Мы искренне приносим извинения Его Величеству королю и нашим слушателям за любое беспокойство», – заявили позже представители радиостанции.

В Radio Caroline подчеркнули, что ранее транслировали рождественские обращения королевы Елизаветы II, а теперь короля Чарльза III, и надеются делать это ещё много лет.

Сколько времени ошибочное сообщение оставалось в эфире не уточняется.

На момент инцидента король Чарльз III и королева Камилла находились с официальным визитом в Северной Ирландии.

Напомним, что в 2024 году у Чарльза ІІІ диагностировали рак, который обнаружили во время операции на предстательной железе. После короткой паузы на лечение Король Великобритании вернулся к активной работе.

В частности, недавно он совершил визит в США, где с трибуны Конгресса призвал к усилению НАТО, непоколебимой поддержке Украины и укреплению союзнических отношений между США и Соединенным Королевством.

