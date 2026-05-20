Сенат США поддержал законопроект, ограничивающий военные полномочия Трампа по Ирану

Сенат США проголосовал за продвижение законопроекта, который ограничивает право президента Дональда Трампа единолично начинать военные действия против Ирана без предварительного согласия Конгресса. При этом верхняя палата Конгресса ранее семь раз отклоняла похожие инициативы.

Об этом сообщает CNN.

Как отмечается, резолюцию поддержали 50 законодателей, против выступили – 47. Соответствующее решение удалось принять благодаря четырем сенаторам-республиканцам – Рэнду Полу, Сьюзен Коллинз, Лизе Мурковски и Биллу Кэссиди, которые проголосовали вместе с демократами. В частности, для Кэссиди это первый случай голосования вместе с демократами.

В то же время, к республиканцам присоединился сенатор-демократ Джон Феттерман, став единственным представителем своей партии, который проголосовал против таких ограничений.

Известно, что ранее Сенат уже семь раз отклонял аналогичные инициативы. При этом, указывается, что во время голосования несколько республиканских сенаторов отсутствовали из-за предвыборных кампаний в своих штатах.

Однако, несмотря на нынешний процедурный успех, окончательное утверждение документа остается маловероятным. В свою очередь лидер демократического меньшинства Чак Шумер еще в прошлом месяце пообещал выносить вопрос военных полномочий на голосование каждую сессионную неделю.

При этом, по словам лидера республиканского большинства Джона Туна, большая часть его однопартийцев все равно не видит необходимости в принятии таких разрешений на ведение операции против Ирана.

Как сообщается, в случае принятия законопроекта, лидеру США необходимо будет одобрение Конгресса для любых будущих военных действий против Ирана.

Напомним, в марте Министерство обороны США обратилось в Белый дом с запросом более чем на 200 млрд долларов для финансирования войны с Ираном. Речь идёт об одном из крупнейших дополнительных бюджетных запросов за последние годы.

По сообщениям СМИ, в Белом доме продолжается внутренняя борьба советников Дональда Трампа по поводу войны с Ираном: одни призывают ограничить операцию и быстро завершить конфликт из-за экономических рисков, другие настаивают на продолжении военного давления, чтобы предотвратить ядерную угрозу.

Также демократы в Палате представителей США уже инициировали процедуру импичмента министра обороны Пита Хегсета, обвиняя его в нарушении присяги и ненадлежащем ведении военных операций против Ирана.

Как известно, 1 мая Трамп сообщил Конгрессу, что боевые действия против Ирана «завершены», пытаясь избежать необходимости получать разрешение законодателей после достижения 60-дневного срока, предусмотренного законом.

Кроме этого, Конгресс раскритиковал решение Трампа о сокращении войск США в Германии.

