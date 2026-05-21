Китайский лидер Си Цзиньпин организовал для российского диктатора владимира путина более торжественный прием в Пекине, чем для президента США Дональда Трампа. Впрочем, несмотря на демонстративную помпезность, визит Путина не принес Кремлю ожидаемых результатов.

Об этом пишет британское издание The Guardian.

Приветственные церемонии для Трампа и путина в Пекине были специально построены похожим образом, чтобы показать, что Китай одинаково способен принимать как Вашингтон, так и Москву. Однако Пекин все же сделал несколько показательных акцентов.

В частности, Дональда Трампа в аэропорту встречал вице-президент Китая, тогда как путина – действующий член Политбюро Компартии КНР. В издании считают, что таким образом Си Цзиньпин дал понять, что Москва для Пекина остается важным партнером в формировании так называемого «незападного» мирового порядка.

Впрочем, по данным The Guardian, ни один из визитов не завершился серьезными прорывами. Для россии это особенно болезненно, ведь Кремль рассчитывал продвинуть стратегический газовый проект «Сила Сибири-2», который должен был помочь перенаправить российский газ с европейского рынка в Китай.

Однако после переговоров никаких конкретных решений по газопроводу так и не объявили. Вместо этого Си и путин ограничились общими заявлениями о намерении углублять сотрудничество в различных сферах.

Позже пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков признал, что сроки реализации проекта «Сила Сибири-2» до сих пор не определены.

В The Guardian также обратили внимание, что Путин прибыл в Пекин на фоне все более сложной ситуации для россии – экономического давления санкций и отсутствия значительных успехов в войне против Украины.

В то же время журналисты считают, что главным победителем этих дипломатических встреч стал именно Си Цзиньпин. Китайский лидер смог продемонстрировать, что Пекин сегодня является одним из ключевых центров мировой политики, способным принимать как президента США, так и главу Кремля практически на равных условиях.

Напомним, ранее сообщалось, что в ходе очередного визита в КНР путин планировал уже в пятый раз обсудить с Си Цзиньпином строительство газопровода «Сила Сибири-2», переговоры по которому безрезультатно продолжаются более десяти лет.

Также медиа писали, что лидер Китая в частной беседе с Дональдом Трампом предположил, что путин в конце концов пожалеет о полномасштабном вторжении в Украину. Впрочем, МИД КНР впоследствии официально опроверг эти слова.

Сам президент США Трамп спокойно отреагировал на встречу лидеров рф и Китая, заявив, что «ладит с обоими». В то же время он вспомнил свой визит в Пекин и с юмором отметил, что его собственная церемония встречи была «более блестящей», чем у путина.

