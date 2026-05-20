Британия отменит решение о смягчении санкций на топливо из рф

Правительство Великобритании решило приостановить смягчение санкций в отношении российского горючего после волны критики внутри страны и со стороны Украины.

О решении сообщил министр торговли Крис Брайант во время выступления в парламенте, его цитирует Bloomberg.

13 апреля 2026, 16:51 Главные покупатели российской нефти в мире: распределение за годы большой войны Крупнейшими импортерами нефти рф остаются Китай и Индия. В первую пятерку покупателей за все годы большой войны в Украине также вошли ЕС, Турция и Бразилия. Подробнее – на инфографике.

Речь идет о лицензии, позволяющей импорт авиационного горючего и дизеля, произведенных из российской нефти, в частности через Индию и Турцию. Решение было принято на фоне резкого роста цен на топливо из-за войны между США, Израилем и Ираном.

Брайант признал, что правительство допустило ошибку в коммуникации этого решения и пообещало как можно быстрее остановить действие лицензии.

«Мы поступили неуклюже, и это целиком моя вина, и я приношу свои извинения: в итоге мы создали неверное впечатление о том, чего пытаемся достичь», – сказал министр.

Издание пишет, что смягчение санкций вызвало резкую реакцию как среди британских политиков, так и союзников Украины. Оппоненты правительства заявили, что такой шаг фактически помогает Кремлю получать дополнительную прибыль для финансирования войны против Украины.

Напомним, накануне Британия разрешила импорт дизельного и авиационного топлива, произведенного из российской нефти в третьих странах. Лицензия имеет бессрочный характер.

Стоит также отметить, что 19 мая администрация президента США Дональда Трампа продлила ещё на один месяц действие исключения из санкций, которое позволяет продажу российской сырой нефти, уже загруженной на танкеры. В Еврокомиссии раскритиковали это решение Штатов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.