В Госатомрегулировании объяснили, опасны ли радиоактивные обломки российских ракет

Госатомрегулирования объяснило риски после обнаружения радиации на обломках российской ракеты. Специалисты призывают украинцев не трогать подозрительные фрагменты боеприпасов.
После сообщения СБУ о повышенном радиационном фоне на обломках российской ракеты в Государственной инспекции ядерного регулирования объяснили, представляют ли такие фрагменты опасность для населения.

В ведомстве отметили, что речь идет об обедненном уране – слаборадиоактивном материале, который из-за высокой плотности используют в военной сфере, в частности для усиления брони и повышения пробивной способности боеприпасов.

Специалисты подчеркивают, что риск внешнего облучения от таких материалов в твердом состоянии считается низким. Однако опасность может возникнуть в случае контакта с пылью или аэрозолями, содержащими радиоактивные частицы.

В таком случае возможно внутреннее облучение – через вдыхание загрязненного воздуха, попадание веществ в воду, пищу или через повреждения кожи.

Украинцев призывают не трогать обломки боеприпасов, не переносить их и сразу сообщать о находках спасателям, в полицию или СБУ.

Напомним, ранее СБУ сообщила об обнаружении повышенного радиационного фона на обломках российской ракеты, которую использовали в модифицированном ударном дроне «Герань-2» во время атаки на Черниговскую область в апреле 2026 года.

Как известно, 7 апреля россияне атаковали населенные пункты Черниговской области, в частности, центр города Прилуки, где попали в здание мэрии.

Радиация Атомная энергетика Черниговская область Дрон
