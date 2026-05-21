В Украине обновили правила перерасчета платежек за коммуналку после обстрелов

Кабинет министров Украины сделал обязательным перерасчет стоимости тепла и горячей воды в случае перебоев из-за обстрелов. Поставщики должны корректировать платежки в зависимости от качества предоставленных услуг.
Виталий Носач, РБК-Украина

Кабинет министров Украины уточнил правила перерасчета стоимости коммунальных услуг и сделал его обязательным для всех поставщиков тепла и горячей воды. Новые нормы касаются случаев, когда из-за обстрелов или чрезвычайных ситуаций услуги предоставлялись с перебоями или ненадлежащего качества.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, украинцы не должны платить полную стоимость, если из-за российских атак инфраструктура работала нестабильно или услуги отсутствовали.

«Люди не должны платить полную стоимость за тепло или горячую воду, если из-за российских атак услуги предоставлялись с перебоями или некачественно», – сказала Свириденко.

Отныне перерасчет станет обязательным для всех поставщиков независимо от региона. Это означает, что коммунальные предприятия должны автоматически учитывать фактический объем и качество предоставленных услуг при формировании счетов.

Кроме этого, органы местного самоуправления получат право компенсивать расходы коммунальных предприятий из резервных фондов местных бюджетов. Эти средства планируют направлять на восстановление поврежденной инфраструктуры после обстрелов.

Напомним, что автоматический перерасчет коммуналки из-за перебоев с теплом или водоснабжением после обстрелов действует в Украине с 1 января. Сейчас этот механизм уточнили и сделали обязательным для абсолютно всех поставщиков. Ранее по решению правительства украинцам уже отменили платежки за непредоставленные услуги на общую сумму 36,4 млн гривен.

