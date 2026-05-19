Лидер КНР Си Цзиньпин во время приватной беседы с президентом США Дональдом Трампом заявил, что российский диктатор владимир путин может в конечном итоге пожалеть о решении начать полномасштабное вторжение в Украину.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с оценками американской стороны относительно недавнего саммита в Пекине.

По данным собеседников издания, это заявление прозвучало во время широкого обсуждения вопросов международной безопасности, которое также включало войну россии против Украины.

Как отмечает FT, подобные оценки со стороны китайского руководства относительно личной ответственности путина за войну звучат реже, чем общие призывы Пекина к мирному урегулированию. Китай официально с начала войны занимает позицию, которая формально декларирует нейтралитет, но при этом сохраняет тесные политические и экономические контакты с россией.

В то же время сам факт такой оценки в разговоре с американским президентом издание рассматривает как заметный сигнал на фоне сложной геополитической ситуации. По информации источников, в ходе переговоров также обсуждались вопросы глобального баланса сил и дальнейших шагов крупных держав в контексте войны в Украине.

Официально ни Пекин, ни Белый дом не комментировали содержание этих разговоров. Администрация Трампа ограничилась общими итогами саммита, не подтвердив и не опровергнув обсуждение путина или войны в Украине.

Также, как известно, это сообщение появилось накануне визита владимира путина в Китай. Поездка проходит на фоне затяжной войны против Украины, которая длится уже несколько лет и всё больше переходит в формат войны на истощение с активным использованием дронов и дальнобойных ударов с обеих сторон.

Напомним, накануне в эстонской разведке заявили, что российский диктатор владимир путин имеет всё меньше «хороших вариантов» для продолжения войны против Украины, поскольку российская армия не демонстрирует значительного продвижения на фронте, а западные санкции постепенно истощают экономические и военные ресурсы Кремля.

А в апреле в Центре противодействия дезинформации сообщили, что в Кремле сейчас прорабатывают как минимум три возможных сценария дальнейшего хода войны против Украины. Один из них предполагает попытку постепенного замораживания боевых действий.

