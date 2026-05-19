На Кубе предупредили США о «непредсказуемых последствиях» в случае военного вторжения

Президент Кубы Мигель Диас-Канель обратился к США, предупредив, что военное нападение Вашингтона на остров приведет к «кровавой бойне с непредсказуемыми последствиями».

Об этом сообщает CNN.

Как отмечается, на прошлой неделе Трамп в интервью журналистам назвал Кубу «полностью провальной нацией» и заявил, что им «придется прийти к нам», имея в виду Соединенные Штаты.

В понедельник, 18 мая, на фоне обострения отношений между Гаваной и Вашингтоном президент страны подчеркнул в соцсетях, что Куба «уже подвергается многомерной агрессии со стороны США» и имеет «абсолютное и законное право защищаться от военного нападения».

Он подчеркнул, что это «не может ни логически, ни честно использоваться как повод для развязывания войны против благородного кубинского народа».

Согласно словам кубинского лидера, островное государство не представляет угрозы для США и не имеет агрессивных намерений в отношении какой-либо другой страны, подчеркнув необходимость и законное право защищаться от внешней агрессии.

В то же время, министр иностранных дел Бруно Родригес также заявил, что Вашингтон ежедневно «фабрикует ложное дело» для оправдания «беспощадной экономической войны» и возможной вооруженной агрессии против кубинского народа.

«Те, кто стремится незаконно напасть на Кубу, прибегают к любым предлогам, какими бы лживыми и нелепыми они ни были, чтобы оправдать нападение, противоречащее общественному мнению в США и мире», – заявил глава МИД Кубы.

Как сообщается, на фоне угрозы вторжения Гражданская оборона Кубы распространила среди населения памятку «Защити, выдержи, выживи и победи». На случай войны гражданам рекомендуют подготовить тревожные рюкзаки с продуктами длительного хранения и реагировать на сирены воздушной тревоги.

Стоит отметить, что, по данным СМИ, администрация Дональда Трампа считает, что для достижения прогресса в переговорах с Кубой президент Мигель Диас-Канель должен уйти в отставку. США стремятся отстранить его от должности, оставив у власти действующее коммунистическое правительство.

Напомним, недавно стало известно, что США существенно нарастили количество разведывательных полетов вблизи Кубы. С начала февраля американские военные провели как минимум 25 миссий возле острова, используя самолеты-разведчики и беспилотники.

А президент США Дональд Трамп во время одного из выступлений пошутил о возможновости военных действий против Кубы после завершения войны с Ираном. Его слова прозвучали на фоне объявления нового пакета американских санкций против Гаваны.

Также сообщалось, что Куба приобрела более 300 военных дронов у россии и Ирана для возможных ударов по американским военным объектам. В частности, речь идет о базе США в заливе Гуантанамо.

