Войска рф ночью атаковали жилые дома в Харькове, есть пострадавшие

В ночь на вторник, 19 мая, российские оккупанты атаковали беспилотниками Харьков. В результате обстрела Новобаварского района города пострадали как минимум три человека, продолжается поисково-спасательная операция.

Об этом сообщают мэр Харькова Игорь Терехов и руководитель ОВА Олег Синегубов.

Перед атакой Воздушные силы ВСУ предупредили о движении группы БПЛА в направлении Харькова. Около 05:00 городской глава заявил, что вражеский боевой дрон атаковал Новобаварский район.

«Еще одно попадание в Новобаварском районе: по предварительной информации, горят частные дома. По пострадавшим – уточняем», – говорится в сообщении.

По информации городского главы, пожары вспыхнули в двух домах, повреждены 25 частных домов и одна многоэтажка.

«Из одного дома спасены два человека, еще один человек может находиться под завалами – проводятся поисково-спасательные работы», – написал Терехов.

Позже мэр города уточнил, что в результате двух вражеских ударов по Новобаварскому району пострадали по меньшей мере три человека.

В то же время, Синегубов отметил, что 47-летний мужчина и 50-летняя женщина пострадали в результате вражеского удара БпЛА в Новобаварском районе.

«Мужчина получил ранение стеклом, а женщина испытала острую реакцию на стресс. Медики оказали пострадавшим необходимую помощь», – заявил руководитель области.

Новость дополняется...

