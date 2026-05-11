«Это очередная попытка обмана»: Писториус разъяснил заявления путина о конце войны

Заявления президента российской федерации путина о завершении войны в Украине могут быть очередной попыткой обмана и частью гибридной агрессии.

Об этом предупредил министр обороны Германии Борис Писториус во время визита в Киев, передает «Укринформ».

«Владимир путин сейчас снова говорит, что война в Украине якобы близится к завершению. У сознательного наблюдателя сразу возникает вопрос: если он видит приближение конца войны, то мог бы просто её закончить. Тогда бы он сам держал этот момент в своих руках», – сказал он.

По мнению Писториуса, путин на самом деле манипулирует общественностью и таким подходом пытается отвлечь внимание от собственной слабости.

«На данный момент он почти не может указать ни на какие территориальные достижения, а его армия продолжает терять части завоеванной территории. Именно потому, что путин все еще обманывает и манипулирует общественностью, следует сказать, что наш долг как партнера Украины – дальнейшее укрепление Украины в военном плане», – подчеркнул глава минобороны Германии.

По мнению министра, Кремль продолжает действовать по старой схеме: выдвигает условия и нарушает договоренности.

«Я надеюсь, что ошибаюсь, когда считаю это очередной попыткой обмана, но исключать этого нельзя, и это, похоже, является частью его гибридной войны», – добавил Писториус.

Во время предыдущих переговорных процессов Путин неоднократно нарушал договоренности и в итоге «играл краплеными картами», напомнил министр обороны ФРГ.

То есть, путин всегда действует не так, как согласовано или заявлено во время переговоров.

Как известно, 9 мая путин заявил, что, по его мнению, война между рф и Украиной якобы близится к завершению, однако западные страны, по его словам, не готовы это признать из-за продолжения политики противостояния.

Напомним, во время брифинга вечером 9 мая российский диктатор путин заявил о готовности провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским не только в Москве, но и на территории другого государства. Однако это возможно только после достижения конкретных договоренностей.

Также путин заявил, что считает Шредера «лучшим кандидатом» на роль посредника между рф и Европейским Союзом.

Позже в Германии отреагировали на предложение путина и отметили, что к переговорному процессу должна присоединиться и Европа.

Между тем президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Европа должна начать прямой диалог с россией, поскольку политика США в отношении войны в Украине не соответствует интересам европейских стран.

