Вспышка лихорадки Эбола в Африке: погибли уже более сотни человек

Число погибших в результате вспышки редкого штамма вируса Эбола в Демократической Республике Конго возросло до как минимум 118 человек. Штамм Бундибуджио уже был обнаружен в Уганде.

Об этом сообщают BBC и издание АР.

Как отмечается, руководитель Африканских центров по контролю и профилактике заболеваний Жан Касея заявил, что по состоянию на понедельник, 18 мая, по меньшей мере 118 смертей было зарегистрировано в результате вспышки вируса Эбола в провинциях Итури и Северное Киву.

Согласно его словам, на данный момент число случаев с подозрением на заболевание вирусом составляет уже более 390. В частности, среди инфицированных – американский врач Питер Стаффорд.

ВОЗ направляет группу экспертов в Конго, в провинции Итури откроют три центра лечения Эболы. В то же время, в Уганде уже подтверждена одна смерть и еще один подозреваемый случай.

Касея предупредил, что при отсутствии вакцин и эффективных лекарств люди должны соблюдать меры по охране здоровья, включая рекомендации по организации похорон умерших от болезни.

Сообщается, что штамм вируса Бундибуджио, против которого нет ни одной одобренной вакцины или лекарств, обнаруживали лишь дважды за всю историю наблюдений: в 2007–2008 годах в Уганде, а также в 2012 году в Конго.

По данным СМИ, соседняя Руанда уже закрыла сухопутную границу с Конго, а США на 30 дней запретили въезд иностранцам, посещавшим Конго, Уганду и Южный Судан в течение последних трех недель, и усилили контроль на пограничных пунктах.

Как известно, Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения международного значения.

Напомним, 16 мая ведущие международные эксперты призвали Всемирную организацию здравоохранения признать климатический кризис глобальной чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения.

В ноябре прошлого года в Эфиопии зафиксировали первую вспышку вируса Марбург, который клинически похож на вирус Эбола. Он способен быстро распространяться, вакцины против него пока нет.

А недавно в Тенерифе прибыл круизный лайнер MV Hondius, на котором зафиксировали вспышку опасного хантавируса. Тем временем многие пассажиры покинули судно еще до того, как на нем обнаружили болезнь, и теперь помещены в карантин в своих странах.

Глава ВОЗ утверждает, что хантавирус не является очередным COVID-19, однако призывает мир готовиться к новым вспышкам болезни.

