США ввели новые санкции против Кубы: в списке чиновники и военные лидеры

Минфин США ввел санкции против девяти представителей парламента Кубы, включая министров, военных лидеров и кубинского директората разведки.
Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на американское ведомство.
Как отмечается, администрация президента Дональда Трампа усиливает давление на кубинский режим, включая усилия по ограничению потока нефти из Венесуэлы и Мексики на остров. В частности, под ограничения, которые ввели в понедельник, 18 мая, также попало разведывательное управление МВД Кубы и национальная полиция страны.
США ввели ограничения против министра связи Маиру Аревич Марин, руководителя энергетического ведомства Висенте де ла О'Леви, спикера Национальной ассамблеи Эстебана Ласо и секретаря ЦК Компартии Кубы по кадровым вопросам Роберто Моралеса Охеду.
При этом, как пишет агентство, в Белом Доме назвали действующее коммунистическое правительство Кубы коррумпированным и некомпетентным и настаивают на смене режима в стране.
Как известно, на Кубе обострился энергетический кризис после полного исчерпания запасов дизельного топлива и мазута, что повлекло за собой масштабные отключения электроэнергии и уличные протесты в Гаване и стало причиной протестов в столице страны.
Ранее Министерство финансов США добавило Кубу в список стран, которым запрещено получать российскую нефть, после того как танкер с таким грузом был зафиксирован на пути к острову.
Напомним, отношения между Вашингтоном и Гаваной резко обострились после того, как Дональд Трамп объявил политику Кубы «серьезной угрозой» нацбезопасности США из-за ее связей с рф, Китаем и проиранскими группировками. Это привело к введению чрезвычайного положения, что позволило Штатам усилить экономическое давление на остров и его энергетических партнеров.
Несмотря на недавние переговоры Госдепа с кубинскими чиновниками, где звучат призывы к демократизации, риторика Белого дома остается жесткой.
А президент США Дональд Трамп во время одного из выступлений пошутил о возможновости военных действий против Кубы после завершения войны с Ираном. Его слова прозвучали на фоне объявления нового пакета американских санкций против Гаваны.
