Россияне двое суток подряд атаковали баллистикой объекты Нафтогаза на Днепропетровщине

Россия нанесла очередной массированный удар тремя баллистическими ракетами по объектам «Нафтогаза» в Днепропетровской области. В результате атаки зафиксированы повреждения и разрушения.

Об этом сообщил председатель правления компании Сергей Корецкий.

Как отмечается, в понедельник вечером, 18 мая, россия нанесла удар тремя баллистическими ракетами по объектам «Нафтогаза».

«Вчера и сегодня почти непрерывно продолжается дроновая атака, а только что был удар сразу 3-мя баллистическими ракетами по активам на Днепропетровщине», - сообщил Корецкий.

В результате российской атаки зафиксированы повреждения и разрушения на объекте. На местах работают все соответствующие службы. Мониторинг ситуации с безопасностью и уточнение последствий атак продолжаются.

Корецкий уточнил, что на прошлой неделе под массированным баллистическим обстрелом также была инфраструктура «Нафтогаза» на Полтавщине.

В то же время, по данным Днепропетровской ОВА, 40 раз враг атаковал четыре района области артиллерией и беспилотниками. В результате российских обстрелов в регионе один человек получил ранения.

Напомним, в начале мая российские оккупационные войска за сутки нанесли удары по пяти объектам группы Нафтогаза в Сумской и Харьковской областях.

Недавно в больнице умер еще один работник «Нафтогаза», получивший ранения во время атаки на Полтавщину 5 мая.

