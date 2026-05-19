Одна из стран ЕС планирует подписать контракт с Азербайджаном для отказа от российского газа

Власти Словакии планируют заключить долгосрочный контракт с Азербайджаном по поставкам природного газа сроком как минимум на десять лет, поскольку все страны ЕС должны прекратить импорт российского газа до 1 ноября 2027 года.

Об этом словацкий вице-премьер-министр, министр окружающей среды Томаш Тараба заявил в интервью азербайджанскому агентству Report.

8 января 2026, 18:11 Россия в прошлом году заработала около 7,2 млрд евро на поставке сжиженного газа в ЕС – исследование Россия в 2025 году получила около 7,2 млрд евро доходов от экспорта сжиженного природного газа в страны Европейского Союза.

Согласно словам Тарабы, Азербайджан является «очень надежным партнером» для Словакии в вопросе диверсификации энергоснабжения. При этом вице-премьер также напомнил о помощи Баку во время недавнего кризиса, связанного с транзитом энергоносителей через территорию Украины.

В то же время, остается открытым вопрос о способе поставки азербайджанского газа в Центральную Европу – сейчас Баку и Братислава обсуждают, какие именно трубопроводы можно использовать и в каких объемах.

Ранее глава крупнейшего словацкого энергооператора SPP Мартин Хуска сообщал о поиске новых поставщиков газа в связи с решением о поэтапном прекращении закупок российского газа.

Как отмечается, азербайджанская компания SOCAR уже ведет переговоры с крупнейшим словацким энергооператором SPP. При этом в 2024 году Азербайджан начал поставлять газ в Словакию в рамках пилотного контракта.

Стоит отметить, что Словакия остается одной из последних стран ЕС, которые до сих пор покупают российские нефть и газ. В частности, в Словакию газ поступает в обход газотранспортной системы Украины, а именно по газопроводу «Турецкий поток».

Как известно, 26 января 27 стран – членов ЕС официально приняли регламент о постепенном прекращении импорта российского газа, включая трубопроводный и сжиженный природный газ, до конца 2027 года. После этого Словакия и Венгрия заявили о намерении обжаловать новые правила в суде.

Напомним, Испания в марте резко нарастила импорт российского газа, установив исторический рекорд для одного месяца.

Недавно аналитики сообщили, что Европейский Союз в первом квартале года нарастил закупки российского сжиженного природного газа на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, что повлекло за собой перебои с поставками и скачок цен на энергоресурсы.

Вместе с тем, в ЕС пока нет сигналов, которые свидетельствовали бы о пересмотре планов по полному запрету российского СПГ, который должен вступить в силу с 2027 года.

